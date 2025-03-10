Генштаб подтвердил удары по Рязанскому и Новокуйбышевскому НПЗ
ВСУ (Иллюстративное фото: Командование Сил беспилотных систем ВС Украины)

Силы беспилотных систем вместе с другими составляющими Сил обороны ударили по нескольким важным стратегическим объектам России. Об этом сообщили в Генштабе Вооруженных Сил Украины.

В частности, военные подтвердили удар 10 марта по производственным мощностям Новокуйбышевского нефтеперерабатывающего завода в Самарской области, о котором ранее LIGA.net рассказал собеседник в ГУР.

"Горючее из этого НПЗ транспортируется по системе продуктопроводов и железнодорожным путям для обеспечения группировки войск врага на северном направлении", – отметили в Генштабе.

Перед этим, в ночь на 9 марта, был также поражен Рязанский нефтеперерабатывающий завод оккупантов – зафиксированы взрывы в районе цели. Предприятие было вовлечено в обеспечение армии России.

В Генштабе сообщили, что Рязанский НПЗ в среднем производил 840 000 тонн топлива самого высокого сорта для реактивных двигателей.

"Авиационный керосин марки ТС-1 его производства активно использовался авиацией войск агрессора в процессах ударов по территории Украины", – сообщили военные.

Подробная информация о последствиях поражения объектов пока уточняется. Меры по подрыву военно-экономического потенциала России и принуждению к прекращению полномасштабной войны продолжаются, отметили в Силах обороны.

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