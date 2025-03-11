Сили оборони уразили Московський НПЗ та "Стального коня" в Орловській області

Московський НПЗ (Ілюстративне фото: Wikipedia)

У ніч проти 11 березня Сили оборони уразили об’єкти окупантів у Московській та Орловській областях Росії. Про це повідомив Генеральний штаб Збройних Сил України.

Долучайтесь до нас на Facebook та беріть участь в дискусіях

Сили безпілотних систем та Сили спеціальних операцій ЗСУ, Служба безпеки України, Головне управління розвідки у взаємодії з іншими підрозділами Сил оборони в ніч проти 11 березня завдали ураження по низці стратегічних об’єктів РФ, залучених у забезпечення збройної агресії проти України.

За даними Генштабу, зафіксовано влучання по виробничих потужностях Московського нафтопереробного заводу, який здатний переробляти 11 млн тонн нафти на рік та забезпечує 40–50% потреб столиці Росії в дизелі та бензині.

Крім цього, зафіксовано вибухи у районі лінійно-виробничої диспетчерської станції "Стальной конь" (Орловська область Росії), яка забезпечує управління технологічними процесами нафтопроводу "Дружба" та є важливою частиною в процесах постачання нафти на термінал морського порту "Усть-Луга", що у Ленінградській області.

У Генштабі наголосили, що внаслідок дій протиповітряної оборони російського агресора постраждала низка об’єктів цивільної інфраструктури.

"Сили оборони України володіють детальною інформацією про стратегічні об’єкти, залучені у забезпеченні збройної агресії РФ проти України, дотримуються норм міжнародного гуманітарного права та вживають заходів, щоб максимально убезпечити цивільне населення", – йдеться у повідомленні.