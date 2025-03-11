Собянін заявив про наймасштабнішу атаку безпілотників на Москву – відео
В ніч проти 11 березня і вранці по Росії вдарила рекордна кількість безпілотників, зокрема дрони атакували Москву та передмістя. Мер Москви Сергій Собянін заявив про наймасованіше атаку.
Атака почалася близько 03:00 (02:00 за київським часом).
За словами Собяніна, було нібито збито 74 безпілотники в Московській області.
Зокрема, "падіння уламків" було в Домодєдово, Раменському та Москві. Постраждалих та руйнувань немає, але в Москві сталося "незначне руйнування даху дома".
Тим часом російські пропагандисти повідомляють про численні пошкодження будинків в Москві та передмісті, пошкодження залізничного полотна на станції Домодедово та сильну пожежу на стоянці в Домодедово.
Російський пропагандистський Telegram-канал Baza повідомив, що на стоянці через "падіння уламків" загинув охоронець. Також пропагандисти нарахували 20 нібито постраждалих людей, але офіційної інформації від російської влади або МНС наразі немає.
В аеропортах Внуково, Шереметьєво, Жуковський та Домодєдово призупинені польоти.
Загалом, за даними Міноборони РФ, на території держави-агресорки було нібито збито або перехоплено 337 безпілотників, 91 з яких – над територією Московської області.
Керівник Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко пише, що БпЛА атакували Москву, а також військовий аеродром "Дягілєво", били по Курщині.
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