Собянин заявил о самой масштабной атаке беспилотников на Москву – видео
В ночь на 11 марта и утром по России ударило рекордное количество беспилотников, в том числе дроны атаковали Москву и пригород. Мэр Москвы Сергей Собянин заявил о самой массированной атаке.
Атака началась около 03:00 (2:00 по киевскому времени).
По словам Собянина, были якобы сбиты 74 беспилотника в Московской области.
В частности, "падение обломков" было в Домодедово, Раменском и Москве. Пострадавших и разрушений нет, но в Москве произошло "незначительное разрушение крыши дома".
Тем временем российские пропагандисты сообщают о многочисленных повреждениях домов в Москве и пригороде, повреждении железнодорожного полотна на станции Домодедово и сильном пожаре на стоянке в Домодедово.
Российский пропагандистский Telegram-канал Baza сообщил, что на стоянке из-за "падения обломков" погиб охранник. Также пропагандисты насчитали 20 якобы пострадавших людей, но официальной информации от российских властей или МЧС пока нет.
В аэропортах Внуково, Шереметьево, Жуковский и Домодедово приостановлены полеты.
В целом, по данным Минобороны РФ, на территории государства-агрессора было якобы сбито или перехвачено 337 беспилотников, 91 из которых – над территорией Московской области.
Руководитель Центра противодействия дезинформации Андрей Коваленко пишет, что БпЛА атаковали Москву, а также военный аэродром "Дягилево", били по Курщине.
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