Лекс Фрідман скаржиться, що застав масовану атаку БпЛА в Москві, а раніше – в Києві

Подкастер написав, що став свідком атаки БпЛА на Росію, а раніше мав схожі випадки в Україні

Лекс Фрідман (Скриншот з інтерв'ю подкастеру Джо Рогану)

Подкастер Лекс Фрідман поскаржився у Х, що застав масовану атаку безпілотників в Москві, а до цього – в Києві. Він стверджує, що перебував дуже близько до місця, куди була атака БпЛА по столиці Росії в ніч проти 11 березня.

"Я в порядку. Коли я їздив в Україну, було кілька схожих випадків. І те саме зараз у Москві", – написав він.

Фрідман вважає, що такі дронові удари не є "діями двох сторін, які прагнуть до миру". При цьому він все одно "молиться" за укладення тривалої мирної угоди найближчим часом.

Також подкастер повідомив, що незабаром їде до Саудівської Аравії, але не уточнив навіщо.

Масована атака БпЛА на Росію відбулась у ніч проти 11 березня. Міністерство оборони РФ стверджувало про 337 нібито збитих або перехоплених БпЛА – найбільшу кількість за час повномасштабного вторгнення в Україну.



Під атакою була і Москва, де її назвали наймасштабнішою за весь час.