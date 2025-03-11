Лекс Фридман жалуется, что застал массированную атаку БпЛА в Москве, а ранее – в Киеве

Подкастер написал, что стал свидетелем атаки БпЛА на Россию, а ранее имел схожие случаи в Украине

Лекс Фридман (Скриншот из интервью подкастеру Джо Рогану)

Подкастер Лекс Фридман пожаловался в Х, что застал массированную атаку беспилотников в Москве, а до этого – в Киеве. Он утверждает, что находился очень близко от места, куда пришлась атака БпЛА по столице России в ночь на 11 марта.

"Я в порядке. Когда я ездил в Украину, было несколько схожих случаев. И то же самое сейчас в Москве", – написал он.

Фридман считает, что такие дроновые удары не являются "действиями двух сторон, которые стремятся к миру". При этом он все равно "молится" о заключении длительного мирного соглашения в ближайшее время.

Также блогер сообщил, что вскоре поедет в Саудовскую Аравию, но не уточнил зачем.

Массированная атака БпЛА на Россию произошла в ночь на 11 марта. Министерство обороны РФ утверждало о 337 якобы сбитых или перехваченных БпЛА – наибольшее количество за время полномасштабного вторжения в Украину.



Под атакой находилась и Москва, где ее назвали самой масштабной за все время.