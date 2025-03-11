Лекс Фридман жалуется, что застал массированную атаку БпЛА в Москве, а ранее – в Киеве
Подкастер Лекс Фридман пожаловался в Х, что застал массированную атаку беспилотников в Москве, а до этого – в Киеве. Он утверждает, что находился очень близко от места, куда пришлась атака БпЛА по столице России в ночь на 11 марта.
"Я в порядке. Когда я ездил в Украину, было несколько схожих случаев. И то же самое сейчас в Москве", – написал он.
Фридман считает, что такие дроновые удары не являются "действиями двух сторон, которые стремятся к миру". При этом он все равно "молится" о заключении длительного мирного соглашения в ближайшее время.
Также блогер сообщил, что вскоре поедет в Саудовскую Аравию, но не уточнил зачем.
Массированная атака БпЛА на Россию произошла в ночь на 11 марта. Министерство обороны РФ утверждало о 337 якобы сбитых или перехваченных БпЛА – наибольшее количество за время полномасштабного вторжения в Украину.
Под атакой находилась и Москва, где ее назвали самой масштабной за все время.
- 1 декабря 2024 года президент Владимир Зеленский согласился на интервью, о котором просил Фридман.
- Во время него Зеленский сказал, в том числе, о том, что Украина не зарабатывала на войне, а если кого-то находили – "били по рукам".