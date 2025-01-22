Блогер Лекс Фридман, бравший интервью у Зеленского, поедет говорить с Путиным
Американский блогер Лекс Фридман заявил, что поедет в Россию записывать интервью с диктатором Владимиром Путиным. Такими планами он поделился во время подкаста с Джо Роганом.
"Я осознаю риски, я принимаю риски. И цель, миссия состоит в том, чтобы продвигать мир, делать свою маленькую роль в продвижении мира", - заявил Фридман.
Он заявил, что пытался делать то же самое в своем подкасте с президентом Владимиром Зеленским.
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