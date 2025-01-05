Зеленский: Мы не зарабатывали на войне, били всех по рукам

Владимир Зеленский (Фото: Офис президента)

Украина не зарабатывала на войне, и если кого-то находили – "били по рукам", сказал президент Владимир Зеленский. Об этом он рассказал в интервью Лексу Фридману.

Подкастер заявил, что новоизбранному президенту США Дональду Трампу и входящему в его команду предпринимателю Илону Маску действительно важна борьба с коррупцией. Он спросил Зеленского, что тот может им сказать, чтобы они поверили, что средства идут на борьбу за свободу и помощь войску.

"В большинстве своем мы не получали деньги, мы получали оружие. И там, где мы видели риски, что что-то может быть с оружием, мы били по рукам всех. И, поверьте, это не только речь об Украине", – сказал президент.

Он добавил, что везде есть люди или компании, которые хотят зарабатывать, "потому что на войне все зарабатывают".

"Мы не зарабатывали на войне. Если мы находили кого-то, поверьте, мы били всем по рукам. И мы это делаем, и будем продолжать это делать", – подчеркнул глава государства.

По его словам, когда кто-то говорит, что Украина где-то продавала оружие, и если бы это было правдой, то украинские военные сами бы убили этих людей.

"Знаете, извините, без суда и следствия. Потому что нам не хватает оружия на фронте. А кто-то там вагонами может что-то продавать, и нужны тогда доказательства", — добавил Зеленский.

1 декабря 2024 года Фридман предложил Зеленскому записать трехчасовой подкаст. Глава государства согласился и пригласил блогера в Украину.

4 января 2025 года Фридман анонсировал интервью с президентом Украины.