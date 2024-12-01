Зеленский согласился на трехчасовое интервью подкастеру Лексу Фридману из США

Фридман родился в СССР и имеет украинско-еврейские корни. В 1994 году, когда Лексу было около 11 лет, его семья переехала в США

Лекс Фридман (Фото: ЕРА)

Американский интервьюер Лекс Фридман предложил президенту Владимиру Зеленскому записать трехчасовой подкаст, тот согласился. Об этом они договорились в соцсети X.

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"Я хотел бы сделать трехчасовой подкаст с Владимиром Зеленским. Ради этого я приеду в Киев. Сделаем это", – написал Фридман.

Президент ответил: "Договорились. Увидимся в Украине".

Лекс Фридман, рожденный как Алексей Александрович Фридман, является американским специалистом по информатике, исследователем искусственного интеллекта и популярным ведущим подкаста.

Он родился в СССР и имеет украинско-еврейские корни. В 1994 году, когда Лексу было около 11 лет, его семья переехала в США.

Свой подкаст Фридман начал в 2018 году, сосредотачиваясь сначала на тематике искусственного интеллекта.