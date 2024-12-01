Зеленський погодився на тригодинне інтерв'ю подкастеру Лексу Фрідману з США

Фрідман народився в СРСР і має українсько-єврейське коріння. У 1994 році, коли Лексу було близько 11 років, його сім'я переїхала до США

Лекс Фрідман (Фото: ЕРА)

Американський інтерв'юєр Лекс Фрідман запропонував президенту Володимиру Зеленському записати тригодинний подкаст, той погодився. Про це вони домовилися у соцмережі X.

"Я хотів би зробити тригодинний подкаст з Володимиром Зеленським. Заради цього я приїду до Києва. Зробімо це", – написав Фрідман.

Президент відповів: "Домовились. Побачимось в Україні".

Лекс Фрідман, народжений як Олексій Олександрович Фрідман, є американським фахівцем з інформатики, дослідником штучного інтелекту та популярним ведучим подкасту.

Він народився в СРСР і має українсько-єврейське коріння. У 1994 році, коли Лексу було близько 11 років, його сім'я переїхала до США.

Свій подкаст Фрідман розпочав у 2018 році, зосереджуючись спочатку на тематиці штучного інтелекту. Згодом він перейменував його на Lex Fridman Podcast і розширив теми до обговорення науки, політики та культури. Він інтерв'ював, зокрема, бізнесменів Ілона Маска та Марка Цукерберга.