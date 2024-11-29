Зеленський – про Трампа: Навколо нього лунають різні голоси, хочу працювати з ним особисто
Президент Володимир Зеленський заявив в інтерв'ю Sky News, що хоче працювати безпосередньо з обраним лідером США Дональдом Трампом, оскільки з його команди "лунають різні голоси".
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Зеленського запитали, що він думає про Трампа.
"Я хочу працювати з ним безпосередньо, тому що навколо нього лунають різні голоси. І тому нам не потрібно [дозволяти] нікому навколо руйнувати наше спілкування", – відповів президент, додавши, що це не тільки не допоможе, але й буде "руйнівним".
Глава держави додав, що хоче знайти "нову модель" комунікації з Трампом, висловивши готовність поділитися з американським лідером своїми ідеями та "почути його".
- В інтерв'ю республіканському телеканалу Fox News генсек НАТО Марк Рютте заявив, що і Трамп і Альянс здатні посадити диктатора РФ Путіна за стіл переговорів.