Зеленський – про Трампа: Навколо нього лунають різні голоси, хочу працювати з ним особисто

Володимир Зеленський (Фото: ОП)

Президент Володимир Зеленський заявив в інтерв'ю Sky News, що хоче працювати безпосередньо з обраним лідером США Дональдом Трампом, оскільки з його команди "лунають різні голоси".

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Зеленського запитали, що він думає про Трампа.

"Я хочу працювати з ним безпосередньо, тому що навколо нього лунають різні голоси. І тому нам не потрібно [дозволяти] нікому навколо руйнувати наше спілкування", – відповів президент, додавши, що це не тільки не допоможе, але й буде "руйнівним".

Глава держави додав, що хоче знайти "нову модель" комунікації з Трампом, висловивши готовність поділитися з американським лідером своїми ідеями та "почути його".