Зеленский – о Трампе: Вокруг него звучат разные голоса, хочу работать с ним лично
Президент Владимир Зеленский заявил в интервью Sky News, что хочет работать непосредственно с избранным лидером США Дональдом Трампом, поскольку из его команды "звучат разные голоса".
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Зеленского спросили, что он думает о Трампе.
"Я хочу работать с ним напрямую, потому что вокруг него звучат разные голоса. И поэтому нам не нужно [позволять] никому вокруг разрушать наше общение", – ответил президент, добавив, что это не только не поможет, но и будет "разрушительным".
Глава государства добавил, что хочет найти "новую модель" коммуникации с Трампом, выразив готовность поделиться с американским лидером своими идеями и "услышать его".
- В интервью республиканскому телеканалу Fox News генсек НАТО Марк Рютте заявил, что и Трамп и Альянс способны посадить диктатора РФ Путина за стол переговоров.