Зеленський: Ми не заробляли на війні, били всіх по руках

Володимир Зеленський (Фото: Офіс президента)

Україна не заробляла на війні, і якщо когось знаходили – "били по руках", сказав президент Володимир Зеленський. Про це він розповів в інтерв’ю Лексу Фрідману.

Подкастер заявив, що новообраному президенту США Дональду Трампу та підприємцю Ілону Маску, який входить до його команди, справді важлива боротьба з корупцією. Він запитав у Зеленського, що той може їм сказати, щоб вони повірили, що кошти йдуть на боротьбу за свободу та допомогу війську.

"В більшості своїй ми не отримували гроші, ми отримували зброю. І там, де ми бачили ризики, що щось може бути зі зброєю, ми били по руках всіх. І, повірте, це не тільки йдеться про Україну", – сказав президент.

Він додав, що всюди є люди або компанії, які хочуть заробляти, "бо на війні всі заробляють".

"Ми не заробляли на війні. Якщо ми знаходили когось, повірте, ми били всім по руках. І ми це робимо, і будемо продовжувати це робити", – наголосив глава держави.

За його словами, коли хтось каже, що Україна десь продавала зброю, і якщо це було б правдою, то українські військові самі б вбили цих людей.

"Знаєте, вибачте, без суду і слідства. Тому що нам не вистачає зброї на фронті. А хтось там вагонами може щось продавати, і потрібні тоді докази", – додав Зеленський.

1 грудня 2024 року Фрідман запропонував Зеленському записати тригодинний подкаст. Глава держави погодився і запросив блогера до України.

4 січня 2025 року Фрідман анонсував інтерв’ю з українським президентом.