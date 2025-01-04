Американський блогер Фрідман анонсував тригодинний подкаст із Зеленським

Володимир Зеленський (Фото: Офіс президента)

Американський блогер Лекс Фрідман записав подкаст із президентом Володимиром Зеленським. Про це Фрідман повідомив у соціальній мережі X (колишній Twitter) і опублікував фото з главою держави.

Слідкуйте за перевіреними новинами тепер і у WhatsApp

"У мене була чудова розмова з Володимиром Зеленським", – написав блогер.

Він додав, що епізод подкасту тривалістю понад три години вийде в понеділок, 6 січня.

Фрідман є американським фахівцем з інформатики, дослідником штучного інтелекту та популярним ведучим подкасту. Він народився в СРСР під іменем Олексій Фрідман і має українсько-єврейське коріння. У 1994 році, коли Лексу було близько 11 років, його сім'я переїхала до США.

Свій подкаст Фрідман розпочав у 2018 році, зосереджуючись спочатку на тематиці штучного інтелекту. Згодом він перейменував його на Lex Fridman Podcast і розширив теми до обговорення науки, політики та культури. Він інтерв'ював, зокрема, бізнесменів Ілона Маска та Марка Цукерберга.

Фото: Lex Fridman/X