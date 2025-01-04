Американський блогер Фрідман анонсував тригодинний подкаст із Зеленським
Американський блогер Лекс Фрідман записав подкаст із президентом Володимиром Зеленським. Про це Фрідман повідомив у соціальній мережі X (колишній Twitter) і опублікував фото з главою держави.
"У мене була чудова розмова з Володимиром Зеленським", – написав блогер.
Він додав, що епізод подкасту тривалістю понад три години вийде в понеділок, 6 січня.
Фрідман є американським фахівцем з інформатики, дослідником штучного інтелекту та популярним ведучим подкасту. Він народився в СРСР під іменем Олексій Фрідман і має українсько-єврейське коріння. У 1994 році, коли Лексу було близько 11 років, його сім'я переїхала до США.
Свій подкаст Фрідман розпочав у 2018 році, зосереджуючись спочатку на тематиці штучного інтелекту. Згодом він перейменував його на Lex Fridman Podcast і розширив теми до обговорення науки, політики та культури. Він інтерв'ював, зокрема, бізнесменів Ілона Маска та Марка Цукерберга.
- 1 грудня 2024 року Фрідман запропонував Зеленському записати тригодинний подкаст. Глава держави погодився і запросив блогера до України.
- 24 грудня колишній радник ОП Арестович заявив в американському подкасті PBD, що більше довіряє російському диктатору Володимиру Путіну, ніж Зеленському.