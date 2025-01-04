Американский блогер Фридман анонсировал трехчасовой подкаст с Зеленским

Владимир Зеленский (Фото: Офис президента)

Американский блогер Лекс Фридман записал подкаст с президентом Владимиром Зеленским. Об этом Фридман сообщил в социальной сети X (бывший Twitter) и опубликовал фото с главой государства.

"У меня был отличный разговор с Владимиром Зеленским", — написал блогер.

Он добавил, что эпизод подкаста продолжительностью более трех часов выйдет в понедельник, 6 января.

Фридман является американским специалистом по информатике, исследователем искусственного интеллекта и популярным ведущим подкаста. Он родился в СССР под именем Алексей Фридман и имеет украинско-еврейские корни. В 1994 году, когда Лексу было около 11 лет, его семья переехала в США.

Свой подкаст Фридман начал в 2018 году, сосредотачиваясь вначале на тематике искусственного интеллекта. Впоследствии он переименовал его в Lex Fridman Podcast и расширил темы для обсуждения науки, политики и культуры. Он интервьюировал, в частности, бизнесменов Илона Маска и Марка Цукерберга.

Фото: Lex Fridman/X