Американский блогер Фридман анонсировал трехчасовой подкаст с Зеленским
Американский блогер Лекс Фридман записал подкаст с президентом Владимиром Зеленским. Об этом Фридман сообщил в социальной сети X (бывший Twitter) и опубликовал фото с главой государства.
"У меня был отличный разговор с Владимиром Зеленским", — написал блогер.
Он добавил, что эпизод подкаста продолжительностью более трех часов выйдет в понедельник, 6 января.
Фридман является американским специалистом по информатике, исследователем искусственного интеллекта и популярным ведущим подкаста. Он родился в СССР под именем Алексей Фридман и имеет украинско-еврейские корни. В 1994 году, когда Лексу было около 11 лет, его семья переехала в США.
Свой подкаст Фридман начал в 2018 году, сосредотачиваясь вначале на тематике искусственного интеллекта. Впоследствии он переименовал его в Lex Fridman Podcast и расширил темы для обсуждения науки, политики и культуры. Он интервьюировал, в частности, бизнесменов Илона Маска и Марка Цукерберга.
- 1 декабря 2024 года Фридман предложил Зеленскому записать трехчасовой подкаст. Глава государства согласился и пригласил блогера в Украину.
- 24 декабря бывший советник ОП Арестович заявил в американском подкасте PBD, что больше доверяет российскому диктатору Владимиру Путину, чем Зеленскому.