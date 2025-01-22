Блогер Лекс Фрідман, що брав інтерв'ю у Зеленського, поїде говорити з Путіним
Лекс Фрідман (Скриншот із відео)

Американський блогер російського походження Лекс Фрідман заявив, що поїде до Росії записувати інтерв'ю з диктатором Володимиром Путіним. Такими планами він поділився під час подкасту з Джо Роганом.

"Я усвідомлюю ризики, я приймаю ризики. І мета, місія полягає в тому, щоб просувати мир, робити свою маленьку роль у просуванні миру", – розповів Фрідман.

Він заявив, що намагався робити те саме у своєму подкасті з президентом Володимиром Зеленським.

Після виходу подкасту Фрідман стверджував, що нібито надав Зеленському можливість просигналізувати про готовність до переговорів, знаючи, що цю розмову слухатимуть і Дональд Трамп, і Путін. Натомість, вважає подкастер, Зеленський вирішив говорити "дуже грубі слова" щодо російського диктатора, що "цілком зрозуміло, але не є продуктивним для переговорів".

Слід зазначити, що після виходу подкасту Трамп опублікував у своїй соцмережі Truth Social фрагмент відео, де Зеленський каже, що зараз припинення війни справді можливо завдяки новообраному президенту США. Російський диктатор на це інтерв'ю ніяк не реагував.

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