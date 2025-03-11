Силы обороны поразили Московский НПЗ и "Стального коня" в Орловской области

Московский НПЗ (Иллюстративное фото: Wikipedia)

В ночь на 11 марта Силы обороны поразили объекты оккупантов в Московской и Орловской областях России. Об этом сообщил Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины.

Силы беспилотных систем и Силы специальных операций ВСУ, Служба безопасности Украины, Главное управление разведки во взаимодействии с другими подразделениями Сил обороны в ночь на 11 марта нанесли поражение по ряду стратегических объектов РФ, вовлеченных в обеспечение вооруженной агрессии против Украины.

По данным Генштаба, зафиксировано попадание по производственным мощностям Московского нефтеперерабатывающего завода, способного перерабатывать 11 млн тонн нефти в год и обеспечивающего 40–50% потребностей столицы России в дизеле и бензине.

Кроме этого, зафиксированы взрывы в районе линейно-производственной диспетчерской станции "Стальной конь" (Орловская область России), которая обеспечивает управление технологическими процессами нефтепровода "Дружба" и является важной частью в процессах поставки нефти на терминал морского порта "Усть-Луга" в Ленинградской области.

В Генштабе подчеркнули, что в результате действий противовоздушной обороны российского агрессора пострадал ряд объектов гражданской инфраструктуры.

"Силы обороны Украины обладают детальной информацией о стратегических объектах, вовлеченных в обеспечение вооруженной агрессии РФ против Украины, соблюдают нормы международного гуманитарного права и принимают меры, чтобы максимально обезопасить гражданское население", — говорится в сообщении.