У Росії вже вп'яте атаковано нафтозавод у Туапсе: відео масштабної пожежі

У минулому завод тричі атакували у 2024 році і ще один раз – у 2025-му

Туапсинський НПЗ (Фото: російська держкорпорація "Роснефть")

У Росії в ніч проти 14 березня було завдано ударів по нафтопереробному заводу в Туапсе Краснодарського краю, почалась пожежа. Про це заявили глава Туапсинського муніципального округу Сергій Бойко та губернатор Краснодарського краю Веніамін Кондратьєв.

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Бойко написав, що о 02:07 на нафтобазі спалахнув резервуар. Він не повідомив причин займання.

Кондратьєв уточнив, що вогонь охопив понад 1000 кв. км.

На момент публікації новини Міноборони РФ поки не звітувало про нічну атаку безпілотників.

НПЗ в Туапсе раніше вже був атакований. Це відбувалось у ніч проти 25 січня 2024 року, вранці 17 травня, у ніч проти 22 липня та 26 лютого 2025 року.

Туапсинський НПЗ є єдиним на Чорноморському узбережжі та одним із десяти найбільших у Росії. Він має єдину установку первинного перероблення номінальною потужністю 12 млн тонн на рік та переробляє легку нафту Siberian Light.



Завод є експортно орієнтованим – він випускає нафту, мазут, вакуумний газойль та дизпаливо з вмістом сірки 0,7%.

У ніч проти 11 березня РФ була атакована рекордною кількістю БпЛА. Тоді українські військові уразили Московський НПЗ та підприємство "Стальний кінь" в Орловській області.

У ніч проти 12 березня Росію знову атакували безпілотники. Вибухи лунали у Тулі та Орлі, але Міністерство оборони РФ не згадало їх у зведенні про начебто знищені дрони.

Ввечері 12 березня і в ніч проти 13 березня по Росії було завдано ударів безпілотниками. Тоді дрони ГУР атакували підприємство з виробництва БпЛА під Калугою.