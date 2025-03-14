В России уже пятый раз атакован нефтезавод в Туапсе: видео масштабного пожара

В прошлом завод три раза атаковали в 2024 году и еще один – в 2025-м

Туапсинский НПЗ (Фото: российская госкорпорация "Роснефть")

В России в ночь на 14 марта нанесены удары по нефтеперерабатывающему заводу в Туапсе Краснодарского края, начался пожар. Об этом заявили глава Туапсинского муниципального округа Сергей Бойко и губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

Бойко написал, что в 02:07 на нефтебазе загорелся резервуар. Он не сообщил причины возгорания.

Кондратьев уточнил, что огонь охватил более 1000 кв. км.

На момент публикации новости Минобороны РФ пока не отчитывалось о ночной атаке беспилотников.

НПЗ в Туапсе ранее уже был атакован. Это происходило в ночь на 25 января 2024 года, утром 17 мая, в ночь на 22 июля и 26 февраля 2025 года.

Туапсинский НПЗ – единственный на Черноморском побережье и один из десяти крупнейших в России. Он имеет единую установку первичной переработки номинальной мощностью 12 млн тонн в год и перерабатывает легкую нефть Siberian Light.



Завод экспортно ориентирован – он выпускает нефть, мазут, вакуумный газойль и дизтопливо с содержанием серы 0,7%.

В ночь на 11 марта РФ атаковали рекордным количеством БпЛА. Тогда украинские военные поразили Московский НПЗ и предприятие "Стальной конь" в Орловской области.

В ночь на 12 марта Россию снова атаковали беспилотники. Взрывы раздавались в Туле и Орле, но Министерство обороны РФ не упомянуло их в сводке про якобы уничтоженные дроны.

Вечером 12 марта и в ночь на 13 марта по России были нанесены удары беспилотниками. Тогда дроны ГУР атаковали предприятие по производству БпЛА под Калугой.