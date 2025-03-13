Россию атаковали беспилотники: под ударом находились три региона – видео

БпЛА заметили в Воронежской, Ростовской и Калужской областях

Калуга (Фото: Wikimedia)

Вечером 12 марта и в ночь на 13 марта несколько регионов России были атакованы беспилотниками. Взрывы прозвучали в Воронежской, Ростовской и Калужской областях.

Губернатор Воронежской области Александр Гусев в 20:32 12 марта сообщил об опасности атаки БпЛА.

В 21:09 он написал, что противовоздушная оборона и средства радиоэлектронной борьбы якобы уничтожили несколько беспилотников в двух южных районах области.

При этом несколько дронов повредили два объекта инфраструктуры.

В 22:08 Гусев уточнил, что на одном объекте возник пожар, а повреждение второго якобы не подтвердилось.

В 22:39 он заявил, что пожар якобы ликвидирован.

Губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь в 22:15 написал о якобы отражении атаки пяти беспилотников на регион, ссылаясь на Министерство обороны РФ.

Из-за падения одного из них в хуторе Калининский Шолоховского района начался пожар на территории промышленного объекта.

В 04:52 13 марта Слюсарь сообщил, что пожар сухой травы в поле возле промышленного объекта якобы ликвидирован.

Губернатор Калужской области Владислав Шапша в 21:12 написал, что в Дзержинском районе "уничтожили" два БпЛА.

В 06:11 он сообщил о якобы перехвате и уничтожении 25 дронов в Дзержинском, Хвастовичском, Кировском, Думиничском, Мещовском и Ульяновском районах области.

Шапша утверждает, что из-за падения беспилотников загорелось техническое здание на предприятии в Дзержинском районе, повреждена вышка связи и линия электроснабжения в Хвастовичском районе.

Техническое здание якобы потушили.

Российское Министерство обороны в 06:08 написало о "перехвате" и "сбивании" 77 БпЛА с 19:00 12 марта до 05:36 13 марта. 30 дронов "уничтожили" над Брянской областью, 25 в Калужской области, по шесть в Курской и Воронежской областях, по пять – в Ростовской и Белгородской областях.

Детали атак на Брянскую, Курскую и Белгородскую области не сообщались.

При этом в Telegram публиковались фото и видео пожаров в Краснодарском крае, но местные власти их пока не комментировали.

В ночь на 10 марта в России были нанесены удары по Новокуйбышевскому НПЗ.

В ночь на 11 марта РФ была атакована рекордным количество БпЛА.

В ночь на 12 марта Россию снова атаковали беспилотники. Взрывы раздавались в Туле и Орле.