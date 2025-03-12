Россию снова атаковали беспилотники: видео из Тулы и Орла

БпЛА фиксировали и в Туле, и в Орле, однако в сводке Минобороны России об этих городах не пишут

Ракетный запуск украинского БпЛА (Скриншот видео)

В ночь на 12 марта Россию снова атаковали беспилотники. Минобороны РФ отчиталось о 21 якобы сбитом или перехваченном дроне, а в соцсетях распространяются видео взрывов в Туле и Орле.

По данным российского военного ведомства, 12 БпЛА якобы были уничтожены или перехвачены над Брянской областью, два – над Курской, один – над Калужской, один – над временно оккупированным Крымом и пять – над Черным морем.

О Тульской области Минобороны РФ ничего не пишет, однако местные паблики сообщали о взрывах, "хлопках" и звуках работы противовоздушной обороны по БпЛА.

Также в пабликах распространяются видео беспилотников над российским Орлом.

В последнее время Россию почти каждую ночь атакуют беспилотники. В ночь на 7 марта Минобороны РФ отчитывалось о 39 якобы сбитых или перехваченных БпЛА, вечером 7 марта – о 43, в ночь на 8-е – о 31, на 9-е – о 88, на 10-е – о девяти.

В ночь на 11 марта Россию атаковало рекордное количество БпЛА – Минобороны РФ отчиталось о 337 якобы сбитых или перехваченных. 91 из них – в Москве и области.

Впоследствии Генштаб ВСУ отчитался, что Силы обороны поразили Московский НПЗ и "Стального коня" в Орловской области.

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