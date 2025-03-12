Росію знову атакували безпілотники: відео з Тули і Орла

БпЛА фіксували і в Тулі, і в Орлі, проте в зведенні Міноборони Росії про ці міста не пишуть

Ракетний запуск українського БпЛА (Скриншот відео)

У ніч проти 12 березня Росію знову атакували безпілотники. Міноборони РФ відзвітувало про 21 нібито збитий або перехоплений дрон, а в соцмережах ширяться відео вибухів у Тулі і Орлі.

За даними російського воєнного відомства, 12 БпЛА нібито було знищено або перехоплено над Брянською областю, два – над Курською, один – над Калузькою, один – над тимчасово окупованим Кримом і п’ять – над Чорним морем.

Про Тульську область Міноборони РФ нічого не пише, проте місцеві пабліки повідомляли про вибухи, "хлопки" і звуки роботи протиповітряної оборони по БпЛА.

Також у пабліках ширяться відео безпілотників над російським Орлом.

Останнім часом Росію майже щоночі атакують безпілотники. У ніч проти 7 березня Міноборони РФ звітувало про 39 нібито збитих або перехоплених БпЛА, ввечері 7 березня – про 43, в ніч проти 8-го – про 31, проти 9-го – про 88, проти 10-го – про дев'ять.

У ніч проти 11 березня Росію атакувала рекордна кількість БпЛА – Міноборони РФ відзвітувало про 337 нібито збитих або перехоплених. 91 з них – у Москві й області.

Згодом Генштаб ЗСУ відзвітував, що Сили оборони уразили Московський НПЗ та "Стального коня" в Орловській області.

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