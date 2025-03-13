Дрони ГУР атакували підприємство з виробництва дронів під Калугою – джерело
Дрони Головного управління розвідки уразили замасковане виробництво безпілотників росіян у Калузькій області. Про це LIGA.net повідомив співрозмовник у розвідці.
Зазначається, що атака сталася ввечері 12 березня в селищі Обухово Дзержинського району Калузької області. За даними співрозмовника, ворог розмістив лінії для складання безпілотників у цехах заводу "Калузький газобетон".
Близько 21:00 місцеві жителі в соцмережах першими повідомили про потужні вибухи та пожежу на заводі. Деякі з них зафільмували пожежу на відео та опублікували в мережі.
Пропагандистські пабліки повідомляли, що на території області "впали уламки БпЛА" та виникла пожежа в "будівлях промислового підприємства".
Через атаку дронів в аеропорту Калуги було введено план "Ковьор" – скасовані усі рейси з 21:00 12 березня до 06:00 13 березня.
Вранці 13 березня губернатор Калузької області Владислав Шапша підтвердив нічну атаку дронів та заявив про влучання у промислове підприємство, інфраструктурний об'єкт зв'язку та енергетики.
- 10 березня дрони ГУР атакували Новокуйбишевський нафтозавод під Самарою, повідомив співрозмовник LIGA.net.
- Вночі 13 березня три регіони Росії атакували безпілотники. Окрім Калузької, дісталося Воронезькій та Ростовській областям.