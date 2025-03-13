Дрони ГУР атакували підприємство з виробництва дронів під Калугою – джерело

ЗСУ (Ілюстративне фото: Генштаб)

Дрони Головного управління розвідки уразили замасковане виробництво безпілотників росіян у Калузькій області. Про це LIGA.net повідомив співрозмовник у розвідці.

Зазначається, що атака сталася ввечері 12 березня в селищі Обухово Дзержинського району Калузької області. За даними співрозмовника, ворог розмістив лінії для складання безпілотників у цехах заводу "Калузький газобетон".

Близько 21:00 місцеві жителі в соцмережах першими повідомили про потужні вибухи та пожежу на заводі. Деякі з них зафільмували пожежу на відео та опублікували в мережі.

Фото: джерело ГРУ

Пропагандистські пабліки повідомляли, що на території області "впали уламки БпЛА" та виникла пожежа в "будівлях промислового підприємства".

Фото: джерело ГРУ

Через атаку дронів в аеропорту Калуги було введено план "Ковьор" – скасовані усі рейси з 21:00 12 березня до 06:00 13 березня.

Вранці 13 березня губернатор Калузької області Владислав Шапша підтвердив нічну атаку дронів та заявив про влучання у промислове підприємство, інфраструктурний об'єкт зв'язку та енергетики.