Дрони атакували Саратовську область Росії: в ЦПД пояснили, чим важливий регіон – відео

Саратов (Ілюстративне фото: ресурс окупантів)

Вранці в четвер, 13 березня, невідомі безпілотники атакували Саратовську область Росії. Про це повідомив очільник російського регіону Роман Бусаргін. Також про наліт дронів заявив глава Центру протидії дезінформації при Раді національної безпеки й оборони України Андрій Коваленко, опублікувавши відповідне відео та пояснивши, які важливі об’єкти окупантів розташовані в Саратовській області.

Бусаргін повідомив, що внаслідок атаки БпЛА є пошкодження нежитлових об'єктів у Петрівському районі Саратовської області. Він додав, що постраждалих нібито немає. Інших деталей керівник російського регіону не навів.

Водночас російські пропагандисти та місцеві пабліки пишуть, що під ударом опинилося Петрівське лінійне виробниче управління магістральних газопроводів (дочірнє підприємство Газпрому).

Коваленко опублікував відео, на якому видно, як дрон знижується та зникає за горизонтом в районі інфраструктурного об’єкта, після чого лунає потужний вибух.

"Саратовська область. Невідомі дрони атакують. Саратовська область є одним з ключових регіонів у газотранспортній системі Росії", – підписав він ролик.

Що саме стало ціллю безпілотника, очільник ЦПД не уточнив. Однак в коментарі до відео він згодом повідомив, що лінійне управління магістральних газопроводів у Саратовській області є частиною російської газотранспортної системи й відіграє роль у забезпеченні стабільного транспортування природного газу, потенційно підтримуючи експортні маршрути.

Коваленко нагадав, що в Саратовській області розташований нафтопереробний завод, який переробляє близько 7 млн тонн нафти на рік. НПЗ виробляє авіаційне паливо, дизель та мастильні матеріали, які забезпечують військову техніку.

Тим часом Росавіація оголосила про запровадження тимчасових обмежень на приймання та відправлення літаків в аеропортах Саратова та Пензи у зв’язку із загрозою БпЛА.

Також увечері 12 березня і в ніч проти 13 березня вибухи лунали в Ростовській, Калузькій та Воронезькій областях Росії.

Обережно: на відео ненормативна лексика!