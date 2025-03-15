У Волгограді, ймовірно, дрони атакували НПЗ. Губернатор заявив про "пожежу очерету"

У Міноборони РФ повідомили, що в регіоні було зафіксовано нібито 64 дрони

Пожежа у Волгограді (Фото: ресурси пропагандистів)

У ніч на 15 березня у Волгоградській області, ймовірно, дрони атакували нафтопереробний завод. У мережі публікують кадри пожежі, а губернатор заявив про "загоряння очерету".

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Жителі Волгограда скаржилися у соцмережах, що чули близько 10 вибухів у Радянському та Красноармійському районах, та у селищі Котлубань. Після цього почалася пожежа. У Красноармійському районі розташоване НПЗ.

В аеропорту Волгограда близько 03:33 (02:33 за Києвом) було запроваджено план "Килим". Його також ввели з 01:00 (00:00 за Києвом) в аеропорту Саратова.

Водночас губернатор Волгоградської області Андрій Бочаров заявив про масовану атаку БпЛА на регіон і зазначив, що більшу частину дронів нібито вдалося "перехопити та нейтралізувати". За його словами, пожежа, яку бачили місцеві жителі, – це "локальне" загоряння очерету в Красноармійському районі через падіння уламків дронів.

Фото: скриншот відео з ресурсів пропагандистів

Бочаров заявив, що загоряння нібито було оперативно загашено, а постраждалих чи пошкоджень немає.

У Міноборони Росії повідомили про "перехоплення та знищення" 126 безпілотників. 64 з них були помічені у Волгоградській області, 38 – у Воронезькій області, 14 – над територією Бєлгородської області, сім – у Брянській області, два – у Ростовській області та один – у Курській області.