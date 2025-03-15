В Волгограде, вероятно, дроны атаковали НПЗ. Губернатор заявил о "пожаре камыша"

В Минобороны РФ сообщили, что в регионе было зафиксировано якобы 64 дрона

Пожар в Волгограде (Фото: ресурсы пропагандистов)

В ночь на 15 марта в Волгоградской области, предположительно, дроны атаковали нефтеперерабатывающий завод. В сети публикуют кадры пожара, а губернатор заявил о "возгорании камыша".

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Жители Волгограда жаловались в соцсетях, что слышали около 10 взрывов в Советском и Красноармейском районах, и в поселке Котлубань. После этого начался пожар. В Красноармейском районе расположен НПЗ.

В аэропорту Волгограда около 03:33 (02:33 по Киеву) был введен план "Ковер". Его также ввели с 01:00 (00:00 по Киеву) в аэропорту Саратова.

В то же время губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров заявил о массированной атаке БпЛА на регион и отметил, что большую часть дронов якобы удалось "перехватить и нейтрализовать". По его словам, пожар, который видели местные жители, – это "локальное" возгорание камыша в Красноармейском районе из-за падения обломков дронов.

Фото: скрин видео с ресурсов пропагандистов

Бочаров заявил, что возгорание якобы оперативно потушили, а пострадавших или повреждений нет.

В Минобороны России сообщили о "перехвате и уничтожении" 126 беспилотников. 64 из них были замечены в Волгоградской области, 38 – в Воронежской области, 14 – над территорией Белгородской области, семь – в Брянской области, два – в Ростовской области и один – в Курской области.