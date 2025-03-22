Ростовську область атакували дрони: повідомляється про пошкоджені будинки та поранених – фото
У ніч проти 22 березня невідомі дрони атакували Ростовську область. Виконувач обов'язків губернатора регіону Юрій Слюсар заявив, що внаслідок атаки нібито пошкоджено житлові будинки і є поранені.
Вибухи в Ростові були чутні пізно ввечері 21 березня та вночі 22 березня. Один із них нібито пролунав у багатоповерхівці Ростова – вибухнув дрон на рівні 17 поверху. Пошкоджено фасад будинку, а у шести квартирах вибито скло та віконні рами.
За попередніми даними, постраждали двоє людей – їх госпіталізували із різаними ранами.
За словами російського губернатора, у місті Сальськ Ростовської області уламки дрона впали на проїжджу частину дороги. У магазині, художньому музеї та багатоквартирному будинку поряд розбите скло.
Загалом нібито атакували п'ять локацій в області: Ростов, Сальськ, Міллеровський, Чортківський і Шолоховський райони. У Міллеровському, зокрема, розташований військовий аеропорт "Міллерове", звідки Росія запускає літаки по Україні.
- Росію майже щоночі атакують безпілотники.
- 20 березня Росію масовано атакували БпЛА. Повідомлялося про вибухи та пожежу в Енгельсі.
- 15 березня у Волгограді, ймовірно, дрони атакували НПЗ. Губернатор заявив про "пожежу очерету".