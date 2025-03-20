Росію масовано атакували БпЛА: вибухало і горіло в Енгельсі – відео
У ніч проти 20 березня Росія вкотре опинилася під атакою безпілотників, зокрема, прилітало по Енгельсу Саратовської області. Про це повідомили Міноборони РФ, губернатор Саратовської області Роман Бусаргін і російські пропагандистські пабліки.
Воєнне відомство РФ нарахувало 132 нібито збитих або перехоплених безпілотників. 54 з них – над Саратовською областю, 40 – над Воронезькою, 22 – над Бєлгородською, дев'ять – над Ростовською, по три – над Курською областю та тимчасово окупованим Кримом, один – над Липецькою областю.
Губернатор заявив про нібито падіння уламків знищеного безпілотника на міську лікарню №1 в Енгельсі. Там постраждала жінка.
Пізніше стало відомо про ще одного постраждалого в Енгельсі.
Також Бусаргін стверджує, що внаслідок падіння уламків БпЛА є пошкодження у приватному будинку в районі Соколової гори.
Місцеві школи перевели на дистанційний режим.
По Енгельсу неодноразово били українські безпілотники. Там знаходяться нафтобаза та аеродром – вони й стають цілями численних атак.
Зокрема, в Енгельсі є комбінат "Крістал" – це база, створена для забезпечення пальним стратегічної авіації. Вона була одним з основних пунктів дозаправлення пальним російських бомбардувальників Ту-95 під час масованих повітряних атак на Україну. Докладніше – у матеріалі LIGA.net.
- Росію майже щоночі атакують безпілотники.
- У ніч проти 19 березня внаслідок атаки БпЛА на РФ почалася пожежа на нафтобазі у станиці Кавказькій у Краснодарському краї.
- Під час розмови з Трампом Путін погодився не бити по українській інфраструктурі 30 днів і нібито вже віддав відповідний наказ військовим.
- Зеленський сказав, що Україна може підготувати й передати союзникам список цивільних, критичних та енергетичних об'єктів, по яких Росія має перестати завдавати ударів.