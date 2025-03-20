Росію масовано атакували БпЛА: вибухало і горіло в Енгельсі – відео

Російська влада традиційно говорить лише про "уламки", що падають на цивільні об'єкти. Місцеві повідомляють, що ціллю був аеродром

Енгельс (Фото: wikipedia.org)

У ніч проти 20 березня Росія вкотре опинилася під атакою безпілотників, зокрема, прилітало по Енгельсу Саратовської області. Про це повідомили Міноборони РФ, губернатор Саратовської області Роман Бусаргін і російські пропагандистські пабліки.

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Воєнне відомство РФ нарахувало 132 нібито збитих або перехоплених безпілотників. 54 з них – над Саратовською областю, 40 – над Воронезькою, 22 – над Бєлгородською, дев'ять – над Ростовською, по три – над Курською областю та тимчасово окупованим Кримом, один – над Липецькою областю.

Губернатор заявив про нібито падіння уламків знищеного безпілотника на міську лікарню №1 в Енгельсі. Там постраждала жінка.

Пізніше стало відомо про ще одного постраждалого в Енгельсі.

Також Бусаргін стверджує, що внаслідок падіння уламків БпЛА є пошкодження у приватному будинку в районі Соколової гори.

Місцеві школи перевели на дистанційний режим.

По Енгельсу неодноразово били українські безпілотники. Там знаходяться нафтобаза та аеродром – вони й стають цілями численних атак.

Зокрема, в Енгельсі є комбінат "Крістал" – це база, створена для забезпечення пальним стратегічної авіації. Вона була одним з основних пунктів дозаправлення пальним російських бомбардувальників Ту-95 під час масованих повітряних атак на Україну. Докладніше – у матеріалі LIGA.net.