Россию массированно атаковали БпЛА: взрывалось и горело в Энгельсе – видео

Российские власти традиционно говорят только об "обломках", падающих на гражданские объекты. Местные сообщают, что целью был аэродром

Энгельс (Фото: wikipedia.org)

В ночь на 20 марта Россия в очередной раз оказалась под атакой беспилотников, в частности, прилетало по Энгельсу Саратовской области. Об этом сообщили Минобороны РФ, губернатор Саратовской области Роман Бусаргин и российские пропагандистские паблики.

Военное ведомство РФ насчитало 132 якобы сбитых или перехваченных беспилотника. 54 из них – над Саратовской областью, 40 – над Воронежской, 22 – над Белгородской, девять – над Ростовской, по три – над Курской областью и временно оккупированным Крымом, один – над Липецкой областью.

Губернатор заявил о якобы падении осколков уничтоженного беспилотника на городскую больницу №1 в Энгельсе. Там пострадала женщина.

Позже стало известно о еще одном пострадавшем в Энгельсе.

Также Бусаргин утверждает, что из-за падения обломков БпЛА есть повреждения в частном доме в районе Соколовой горы.

Местные школы перевели на дистанционный режим.

По Энгельсу неоднократно били украинские беспилотники. Там находятся нефтебаза и аэродром – они и становятся целями многочисленных атак.

В частности, в Энгельсе есть комбинат "Кристал" – это база, созданная для обеспечения горючим стратегической авиации. Она была одним из основных пунктов дозаправки горючим российских бомбардировщиков Ту-95 во время массированных воздушных атак на Украину. Подробнее – в материале LIGA.net.