Россию массированно атаковали БпЛА: взрывалось и горело в Энгельсе – видео
В ночь на 20 марта Россия в очередной раз оказалась под атакой беспилотников, в частности, прилетало по Энгельсу Саратовской области. Об этом сообщили Минобороны РФ, губернатор Саратовской области Роман Бусаргин и российские пропагандистские паблики.
Военное ведомство РФ насчитало 132 якобы сбитых или перехваченных беспилотника. 54 из них – над Саратовской областью, 40 – над Воронежской, 22 – над Белгородской, девять – над Ростовской, по три – над Курской областью и временно оккупированным Крымом, один – над Липецкой областью.
Губернатор заявил о якобы падении осколков уничтоженного беспилотника на городскую больницу №1 в Энгельсе. Там пострадала женщина.
Позже стало известно о еще одном пострадавшем в Энгельсе.
Также Бусаргин утверждает, что из-за падения обломков БпЛА есть повреждения в частном доме в районе Соколовой горы.
Местные школы перевели на дистанционный режим.
По Энгельсу неоднократно били украинские беспилотники. Там находятся нефтебаза и аэродром – они и становятся целями многочисленных атак.
В частности, в Энгельсе есть комбинат "Кристал" – это база, созданная для обеспечения горючим стратегической авиации. Она была одним из основных пунктов дозаправки горючим российских бомбардировщиков Ту-95 во время массированных воздушных атак на Украину. Подробнее – в материале LIGA.net.
- Россию почти каждую ночь атакуют беспилотники.
- В ночь на 19 марта в результате атаки БпЛА на РФ начался пожар на нефтебазе в станице Кавказской в Краснодарском крае.
- Во время разговора с Трампом Путин согласился не бить по украинской инфраструктуре 30 дней и якобы уже отдал соответствующий приказ военным.
- Зеленский сказал, что Украина может подготовить и передать союзникам список гражданских, критических и энергетических объектов, по которым Россия должна перестать наносить удары.