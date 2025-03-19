Зеленский: Украина передаст союзникам список объектов, по которым не должна бить Россия
Украина может подготовить и передать союзникам список гражданских, критических и энергетических объектов, по которым Россия должна перестать наносить удары, заявил президент Владимир Зеленский на пресс-конференции с финским коллегой Александром Стуббом. Он также предлагает установить реальный контроль за выполнением договоренностей, в частности через США.
Зеленский подчеркнул, что заявления российского диктатора Владимира Путина о прекращении атак на энергетическую инфраструктуру бессмысленны, поскольку сразу после этих обещаний со стороны РФ было совершено 145 ударов дронами, четырьмя ракетами С-300 и двумя баллистическими ракетами типа "Искандер".
Президент акцентировал, что Украина стремится к тому, чтобы в этом вопросе был установлен контроль, и чтобы основной стороной, осуществляющей этот контроль, стали Соединенные Штаты.
"И если у нас будет такая договоренность, будет список объектов – он у нас есть – список гражданских, энергетических, инфраструктурных объектов – этот список мы также обязательно подготовим и дадим нашим партнерам – и если русские не будут бить по нашим объектам, то мы не будем бить по их объектам", – подытожил Зелен.
- С вечера 17 марта и в ночь на 18 марта РФ атаковала Украину почти 140 БпЛА. Сбиты 63 беспилотника, 64 имитатора локационно потеряны.
- В ночь на 19 марта Россия в очередной раз атаковала Украину беспилотниками, в результате чего пострадали Киевщина, Сумщина и Полтавщина.
- По России тоже периодически прилетает. В ночь на 14 марта уже в пятый раз были нанесены удары по нефтезаводу в российском Туапсе.
- В ночь на 17 марта РФ снова атаковали дроны. Взрывы слышали в Ейске, а в Астраханской области загорелся пожар. В ночь на 19 марта Россию атаковали дроны, в результате чего начался пожар на нефтебазе у станицы Кавказской в Краснодарском крае.