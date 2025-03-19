Россию атаковали беспилотники: загорелась нефтебаза в Краснодарском крае – видео
В ночь на 19 марта Россию атаковали дроны, в результате чего начался пожар на нефтебазе у станицы Кавказской в Краснодарском крае. Об этом сообщил местный оперативный штаб.
Он утверждает, что пожар начался из-за падения "обломков" беспилотников после отражения атаки.
По версии штаба, поврежден трубопровод между резервуарами. Площадь пожара составила 20 кв. м. Ей присвоили четвертый ранг сложности. Работу предприятия приостановили, работников эвакуировали.
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Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев атаку и ее последствия не комментировал.
Министерство обороны России в своей сводке о якобы уничтоженных и перехваченных за ночь украинских БпЛА в Краснодарском крае не упомянуло.
Военное ведомство РФ утверждает, что сбиты или перехвачены 57 беспилотников в Курской, Орловской, Тульской, Брянской областях и над акваторией Азовского моря.
- Вечером 12 марта и в ночь на 13 марта по России были нанесены удары беспилотниками. Тогда дроны ГУР атаковали предприятие по производству БпЛА под Калугой.
- В ночь на 14 марта уже в пятый раз были нанесены удары по нефтезаводу в российском Туапсе.
- В ночь на 17 марта РФ снова атаковали дроны. Взрывы слышали в Ейске, а в Астраханской области случился пожар.