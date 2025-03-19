Зеленський: Україна передасть союзникам список об'єктів, по яких не має бити Росія

Президент запропонував створити список об'єктів, по яких Росія повинна припинити удари, та встановити контроль виконання через США

Володимир Зеленський (Фото: ЕРА)

Україна може підготувати та передати союзникам список цивільних, критичних та енергетичних об'єктів, по яких Росія має перестати завдавати ударів, заявив президент Володимир Зеленський на пресконференції з фінським колегою Александром Стуббом. Він також пропонує встановити реальний контроль над виконанням домовленостей, зокрема через США.

Зеленський підкреслив, що заяви російського диктатора Володимира Путіна про припинення атак на енергетичну інфраструктуру не мають сенсу, оскільки одразу після цих обіцянок з боку РФ було здійснено 145 ударів дронами, чотирма ракетами С-300 та двома балістичними ракетами типу "Іскандер".

Президент акцентував, що Україна прагне, аби в цьому питанні був встановлений контроль, і щоб основною стороною, що здійснює цей контроль, стали Сполучені Штати.

"І якщо у нас буде така домовленість, буде список об’єктів – він у нас є – список цивільних, енергетичних, інфраструктурних об’єктів – цей список ми також обов’язково підготуємо і дамо нашим партнерам – і якщо рускіє не будуть бити по наших об’єктах, то ми не будемо бити по їхніх об’єктах", – підсумував Зеленський.