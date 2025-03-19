Зеленський: Україна передасть союзникам список об'єктів, по яких не має бити Росія
Україна може підготувати та передати союзникам список цивільних, критичних та енергетичних об'єктів, по яких Росія має перестати завдавати ударів, заявив президент Володимир Зеленський на пресконференції з фінським колегою Александром Стуббом. Він також пропонує встановити реальний контроль над виконанням домовленостей, зокрема через США.
Зеленський підкреслив, що заяви російського диктатора Володимира Путіна про припинення атак на енергетичну інфраструктуру не мають сенсу, оскільки одразу після цих обіцянок з боку РФ було здійснено 145 ударів дронами, чотирма ракетами С-300 та двома балістичними ракетами типу "Іскандер".
Президент акцентував, що Україна прагне, аби в цьому питанні був встановлений контроль, і щоб основною стороною, що здійснює цей контроль, стали Сполучені Штати.
"І якщо у нас буде така домовленість, буде список об’єктів – він у нас є – список цивільних, енергетичних, інфраструктурних об’єктів – цей список ми також обов’язково підготуємо і дамо нашим партнерам – і якщо рускіє не будуть бити по наших об’єктах, то ми не будемо бити по їхніх об’єктах", – підсумував Зеленський.
- З вечора 17 березня і в ніч проти 18 березня РФ атакувала Україну майже 140 БпЛА. Збито 63 безпілотники, 64 імітатори локаційно втрачено.
- У ніч проти 19 березня Росія вчергове атакувала Україну безпілотниками, внаслідок чого постраждали Київщина, Сумщина та Полтавщина.
- По Росії також періодично прилітає. У ніч проти 14 березня вже вп'яте було завдано ударів по нафтозаводу в російському Туапсе.
- У ніч проти 17 березня РФ знову атакували дрони. Вибухи чули у Єйську, а в Астраханській області зайнялась пожежа. У ніч проти 19 березня Росію атакували дрони, внаслідок цього почалась пожежа на нафтобазі в станиці Кавказькій у Краснодарському краї.