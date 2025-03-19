Росія вдарила дронами по Київщині, Сумщині та Полтавщині: влучила в будинки та лікарню – фото
У ніч проти 19 березня Росія вчергове атакувала Україну безпілотниками, внаслідок чого постраждали Київщина, Сумщина та Полтавщина. Про це повідомили начальник Київської обласної військової адміністрації Микола Калашник, Сумська ОВА та виконувач обов'язків начальника Полтавської ОВА Володимир Когут.
У Бучанському районі Київської області поранення ніг отримав 60-річний чоловік, його госпіталізували та надають допомогу. Також в трьох населених пунктах району пошкоджено та частково зруйновано дев'ять приватних будинків. Горіло три таунхауси, які вже загасили.
В Обухівському та Фастівському районах внаслідок російської атаки горіла трава, пожежі загасили. У Бориспільському районі пошкоджено приватний будинок.
На Сумщині вночі ворожий безпілотник впав на дах лікарні у Краснопіллі. Проводиться евакуація пацієнтів та працівників закладу. Постраждалих немає.
Також у Сумах ввечері 18 березня "шахед" влучив в обласну клінічну лікарню. Через це у будівлі повибивало вікна. Поранених і загиблих немає. Зафіксовано падіння БпЛА і на околицях Сум, написала міська рада.
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На Полтавщині уламками БпЛА пошкоджено склад одного з підприємств у Миргородському районі. Горіла солома, яку вже загасили. Постраждалих немає.
- Увечері 14 березня й у ніч проти 15 березня Росія вдарила по Україні 178 безпілотниками та двома ракетами "Іскандер". Протиповітряна оборона збила 130 БпЛА, ще 38 імітаторів локаційно втрачено
- Увечері 16 березня та в ніч проти 17 березня ворог скерував проти України 174 безпілотники. ППО збила 90 дронів, а 70 імітаторів локаційно втратили.
- З вечора 17 березня і в ніч проти 18 березня РФ атакувала Україну майже 140 БпЛА. Збито 63 безпілотники, 64 імітатори локаційно втрачено.