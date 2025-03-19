Росія вдарила дронами по Київщині, Сумщині та Полтавщині: влучила в будинки та лікарню – фото

Наслідки російських ударів по Київщині 19 березня (Фото: Микола Калашник)

У ніч проти 19 березня Росія вчергове атакувала Україну безпілотниками, внаслідок чого постраждали Київщина, Сумщина та Полтавщина. Про це повідомили начальник Київської обласної військової адміністрації Микола Калашник, Сумська ОВА та виконувач обов'язків начальника Полтавської ОВА Володимир Когут.

У Бучанському районі Київської області поранення ніг отримав 60-річний чоловік, його госпіталізували та надають допомогу. Також в трьох населених пунктах району пошкоджено та частково зруйновано дев'ять приватних будинків. Горіло три таунхауси, які вже загасили.

Наслідки російських ударів по Київщині (Фото: Микола Калашник)

В Обухівському та Фастівському районах внаслідок російської атаки горіла трава, пожежі загасили. У Бориспільському районі пошкоджено приватний будинок.

Наслідки російських ударів по Київщині (Фото: Микола Калашник)

На Сумщині вночі ворожий безпілотник впав на дах лікарні у Краснопіллі. Проводиться евакуація пацієнтів та працівників закладу. Постраждалих немає.

Також у Сумах ввечері 18 березня "шахед" влучив в обласну клінічну лікарню. Через це у будівлі повибивало вікна. Поранених і загиблих немає. Зафіксовано падіння БпЛА і на околицях Сум, написала міська рада.

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На Полтавщині уламками БпЛА пошкоджено склад одного з підприємств у Миргородському районі. Горіла солома, яку вже загасили. Постраждалих немає.

Наслідки падіння уламків БпЛА на Полтавщині (Фото: Володимир Когут)

Наслідки падіння уламків БпЛА на Полтавщині (Фото: Володимир Когут)