У Сумах "шахед" влучив у лікарню. У Києві працює ППО – фото
У Сумах російський дрон влучив у медичний заклад під час атаки по Україні ввечері 18 березня. Про це повідомив виконуючий обов'язки міського голови Артем Кобзар.
За його словами, "шахед" влучив у дах одного із закладів охорони здоров'я у Сумах. Внаслідок цього повилітало "дуже багато вікон". В Сумській обласній військовій адміністрації уточнили, що ворожий дрон впав на дах обласної клінічної лікарні.
"Попередньо, люди не постраждали. На місці працюють аварійно-рятувальні служби. Проводяться евакуаційні заходи. Наслідки ворожої атаки уточнюються", – йдеться в повідомлені.
Місцеві мешканці також повідомляли про пожежу, яка виникла після вибуху у місті приблизно о 22:30. За непідтвердженими даними, займання вдалося ліквідувати після 23:00.
Гучно і в Києві. Мер столиці Віталій Кличко повідомив, що на правому березі працюють сили ППО. Голова Київської обласної військової адміністрації Тимур Ткаченко також зазначив, що мешканцям регіону слід перебувати в укриттях.
У Київській міській військовій адміністрації попередили, що станом на 23:23 небезпека ударних БпЛА залишається.
На атаку відреагував президент Володимир Зеленський. За його словами, близько 40 дронів перебувають у повітряному просторі України після домовленостей США з Росією про часткове припинення вогню.
Зеленський наголосив, що є пряме влучання "шахеда" у лікарню в Сумах, зафіксовані удари по містах Донецької області. Ворожі ударні дрони зараз у небі Київщини, Житомирщини, Сумщини, Чернігівщини, Полтавщини, Харківщини, Кіровоградщини, Дніпропетровщини та Черкащини.
"Зараз у багатьох регіонах буквально чути, що насправді потрібне Росії... Саме такі нічні атаки Росії руйнують нашу енергетику, нашу інфраструктуру, нормальне життя українців. І той факт, що ця ніч не стала винятком, свідчить, що треба й далі тиснути на Росію заради миру", – зазначив він.
Президент заявив, що російський диктатор Володимир Путін фактично відкинув пропозицію повного припинення вогню. І було б правильно, на думку Зеленського, якби світ у відповідь відкинув будь-які спроби Путіна затягнути війну.
"Санкції проти Росії. Допомога Україні. Зміцнення союзників у вільному світі та робота задля гарантій безпеки. І тільки реальне припинення Росією ударів по цивільній інфраструктурі як свідчення бажання завершити цю війну може наблизити мир", – підкреслив лідер України.
- 11 березня США й Україна домовилися про 30-денне припинення вогню. Президент Зеленський повідомив, що режим тиші запрацює, щойно Росія погодиться на це.
- 13 березня диктатор Путін заявив, що він згоден із пропозицією США про 30-денне перемир'я, але вчергове висунув радикальні умови до України. Зокрема, тиран вимагає припинення мобілізації та військової допомоги Україні на час дії припинення вогню.
- 18 березня Трамп та Путін провели телефонну бесіду, яка тривала понад півтори години. Зокрема, Росія погодилася не бити по українській інфраструктурі 30 днів, Путін нібито відразу віддав відповідний наказ військовим.
- Однак попри домовленості Росія запустила по Україні дрони та балістику одразу по завершенню бесіди президента США та диктатора Росії.