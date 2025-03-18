У Сумах "шахед" влучив у лікарню. У Києві працює ППО – фото
Атака по лікарні у Сумах (Фото: t.me/kobzarartemsn)

У Сумах російський дрон влучив у медичний заклад під час атаки по Україні ввечері 18 березня. Про це повідомив виконуючий обов'язки міського голови Артем Кобзар.

За його словами, "шахед" влучив у дах одного із закладів охорони здоров'я у Сумах. Внаслідок цього повилітало "дуже багато вікон". В Сумській обласній військовій адміністрації уточнили, що ворожий дрон впав на дах обласної клінічної лікарні.

"Попередньо, люди не постраждали. На місці працюють аварійно-рятувальні служби. Проводяться евакуаційні заходи. Наслідки ворожої атаки уточнюються", – йдеться в повідомлені.

Місцеві мешканці також повідомляли про пожежу, яка виникла після вибуху у місті приблизно о 22:30. За непідтвердженими даними, займання вдалося ліквідувати після 23:00.

Гучно і в Києві. Мер столиці Віталій Кличко повідомив, що на правому березі працюють сили ППО. Голова Київської обласної військової адміністрації Тимур Ткаченко також зазначив, що мешканцям регіону слід перебувати в укриттях.

У Київській міській військовій адміністрації попередили, що станом на 23:23 небезпека ударних БпЛА залишається.

На атаку відреагував президент Володимир Зеленський. За його словами, близько 40 дронів перебувають у повітряному просторі України після домовленостей США з Росією про часткове припинення вогню.

Зеленський наголосив, що є пряме влучання "шахеда" у лікарню в Сумах, зафіксовані удари по містах Донецької області. Ворожі ударні дрони зараз у небі Київщини, Житомирщини, Сумщини, Чернігівщини, Полтавщини, Харківщини, Кіровоградщини, Дніпропетровщини та Черкащини.

"Зараз у багатьох регіонах буквально чути, що насправді потрібне Росії... Саме такі нічні атаки Росії руйнують нашу енергетику, нашу інфраструктуру, нормальне життя українців. І той факт, що ця ніч не стала винятком, свідчить, що треба й далі тиснути на Росію заради миру", – зазначив він.

Президент заявив, що російський диктатор Володимир Путін фактично відкинув пропозицію повного припинення вогню. І було б правильно, на думку Зеленського, якби світ у відповідь відкинув будь-які спроби Путіна затягнути війну.

"Санкції проти Росії. Допомога Україні. Зміцнення союзників у вільному світі та робота задля гарантій безпеки. І тільки реальне припинення Росією ударів по цивільній інфраструктурі як свідчення бажання завершити цю війну може наблизити мир", – підкреслив лідер України.

У Сумах "шахед" влучив у лікарню. У Києві працює ППО – фото
Удар по лікарні у Сумах (Фото: t.me/V_Zelenskiy_official)
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