У Сумах "шахед" влучив у лікарню. У Києві працює ППО – фото

Військові повідомили, що є небезпека атаки дронами для кількох регіонів

Атака по лікарні у Сумах (Фото: t.me/kobzarartemsn)

У Сумах російський дрон влучив у медичний заклад під час атаки по Україні ввечері 18 березня. Про це повідомив виконуючий обов'язки міського голови Артем Кобзар.

За його словами, "шахед" влучив у дах одного із закладів охорони здоров'я у Сумах. Внаслідок цього повилітало "дуже багато вікон". В Сумській обласній військовій адміністрації уточнили, що ворожий дрон впав на дах обласної клінічної лікарні.

"Попередньо, люди не постраждали. На місці працюють аварійно-рятувальні служби. Проводяться евакуаційні заходи. Наслідки ворожої атаки уточнюються", – йдеться в повідомлені.

Місцеві мешканці також повідомляли про пожежу, яка виникла після вибуху у місті приблизно о 22:30. За непідтвердженими даними, займання вдалося ліквідувати після 23:00.

Гучно і в Києві. Мер столиці Віталій Кличко повідомив, що на правому березі працюють сили ППО. Голова Київської обласної військової адміністрації Тимур Ткаченко також зазначив, що мешканцям регіону слід перебувати в укриттях.

У Київській міській військовій адміністрації попередили, що станом на 23:23 небезпека ударних БпЛА залишається.

На атаку відреагував президент Володимир Зеленський. За його словами, близько 40 дронів перебувають у повітряному просторі України після домовленостей США з Росією про часткове припинення вогню.

Зеленський наголосив, що є пряме влучання "шахеда" у лікарню в Сумах, зафіксовані удари по містах Донецької області. Ворожі ударні дрони зараз у небі Київщини, Житомирщини, Сумщини, Чернігівщини, Полтавщини, Харківщини, Кіровоградщини, Дніпропетровщини та Черкащини.

"Зараз у багатьох регіонах буквально чути, що насправді потрібне Росії... Саме такі нічні атаки Росії руйнують нашу енергетику, нашу інфраструктуру, нормальне життя українців. І той факт, що ця ніч не стала винятком, свідчить, що треба й далі тиснути на Росію заради миру", – зазначив він.

Президент заявив, що російський диктатор Володимир Путін фактично відкинув пропозицію повного припинення вогню. І було б правильно, на думку Зеленського, якби світ у відповідь відкинув будь-які спроби Путіна затягнути війну.

"Санкції проти Росії. Допомога Україні. Зміцнення союзників у вільному світі та робота задля гарантій безпеки. І тільки реальне припинення Росією ударів по цивільній інфраструктурі як свідчення бажання завершити цю війну може наблизити мир", – підкреслив лідер України.

Удар по лікарні у Сумах (Фото: t.me/V_Zelenskiy_official)

11 березня США й Україна домовилися про 30-денне припинення вогню. Президент Зеленський повідомив, що режим тиші запрацює, щойно Росія погодиться на це.

13 березня диктатор Путін заявив, що він згоден із пропозицією США про 30-денне перемир'я, але вчергове висунув радикальні умови до України. Зокрема, тиран вимагає припинення мобілізації та військової допомоги Україні на час дії припинення вогню.

18 березня Трамп та Путін провели телефонну бесіду, яка тривала понад півтори години. Зокрема, Росія погодилася не бити по українській інфраструктурі 30 днів, Путін нібито відразу віддав відповідний наказ військовим.

Однак попри домовленості Росія запустила по Україні дрони та балістику одразу по завершенню бесіди президента США та диктатора Росії.