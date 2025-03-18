В Сумах "шахед" попал в больницу. В Киеве работает ПВО – фото

Военные сообщили, что есть опасность атаки дронами для нескольких регионов

Атака по больнице в Сумах (Фото: t.me/kobzarartemsn)

В Сумах российский дрон попал в медицинское учреждение во время атаки по Украине вечером 18 марта. Об этом сообщил исполняющий обязанности городского головы Артем Кобзарь.

По его словам, "шахед" попал в крышу одного из заведений здравоохранения в Сумах. В результате этого вылетело "очень много окон". В Сумской областной военной администрации уточнили, что вражеский дрон упал на крышу областной клинической больницы.

"Предварительно люди не пострадали. На месте работают аварийно-спасательные службы. Проводятся эвакуационные мероприятия. Последствия вражеской атаки уточняются", – говорится в сообщении.

Местные жители также сообщали о пожаре, возникшем после взрыва в городе примерно в 22:30. По неподтвержденным данным, возгорание удалось ликвидировать после 23:00.

Громко и в Киеве. Мэр столицы Виталий Кличко сообщил, что на правом берегу работают силы ПВО. Глава Киевской областной военной администрации Тимур Ткаченко также отметил, что жителям региона следует находиться в укрытиях.

В Киевской городской военной администрации предупредили, что по состоянию на 23:23 опасность ударных БпЛА остается.

На атаку отреагировал президент Владимир Зеленский. По его словам, около 40 дронов находятся в воздушном пространстве Украины после договоренностей США с Россией о частичном прекращении огня.

Зеленский подчеркнул, что есть прямое попадание "шахеда" в больницу в Сумах, зафиксированы удары по городам Донецкой области. Вражеские ударные дроны сейчас находятся в небе Киевской, Житомирской, Сумской, Черниговской, Полтавской, Харьковской, Кировоградской, Днепропетровской и Черкасской обалстях.

"Сейчас во многих регионах буквально слышат, что действительно нужно России... Именно такие ночные атаки России разрушают нашу энергетику, нашу инфраструктуру, нормальную жизнь украинцев. И тот факт, что эта ночь не стала исключением, свидетельствует, что нужно и дальше давить на Россию ради мира", – отметил он.

Президент заявил, что российский диктатор Владимир Путин фактически отверг предложение полного прекращения огня. И было бы правильно, по мнению Зеленского, если бы мир в ответ отверг любые попытки Путина затянуть войну.

"Санкции против России. Помощь Украине. Укрепление союзников в свободном мире и работа по гарантиям безопасности. И только реальное прекращение Россией ударов по гражданской инфраструктуре как свидетельство желания завершить эту войну может приблизить мир", – подчеркнул лидер Украины.

Удар по больнице в Сумах (Фото: t.me/V_Zelenskiy_official)

11 марта США и Украина договорились о 30-дневном прекращении огня. Президент Зеленский сообщил, что режим тишины заработает, как только Россия согласится на это.

13 марта диктатор Путин заявил, что он согласен с предложением США о 30-дневном перемирии, но в очередной раз выдвинул радикальные условия для Украины. В частности, тиран требует прекращения мобилизации и военной помощи Украине во время прекращения огня.

18 марта Трамп и Путин провели телефонную беседу , которая длилась более полутора часов. В частности, Россия согласилась не избивать по украинской инфраструктуре 30 дней, Путин якобы сразу отдал соответствующий приказ военным.

Однако, несмотря на договоренности, Россия запустила по Украине дроны и баллистику сразу после завершения беседы президента США и диктатора России.