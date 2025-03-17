Росія вдарила по Україні 174 дронами. Є пошкодження інфраструктури, виникли пожежі

Повідомляється, що внаслідок ворожої атаки ніхто не загинув

Ліквідація наслідків атаки на Одещині (Фото: ДСНС)

У ввечері 16 березня та в ніч проти 17 березня Росія атакувала Україну 174 дронами різних типів. Силам протиповітряної оборони вдалося збити 90 з них, повідомили в Повітряних Силах України.

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Ворог атакував з напрямків міст Орел, Шаталово, Курськ, Брянськ та Приморсько-Ахтарськ ударними БпЛА "шахед" та дронами-імітаторами.

Станом на 09:00 підтверджено збиття 90 дронів різних типів у Харківській, Полтавській, Сумській, Чернігівській, Черкаській, Київській, Кіровоградській, Дніпропетровській, Запорізькій та Одеській областях.

Ще 70 ворожих безпілотників-імітаторів були локаційно втрачені без негативних наслідків.

Внаслідок російської атаки постраждали Одеська, Харківська, Дніпропетровська, Сумська, Чернігівська та Київська області.

У Київській обласній військовій адміністрації повідомили, що внаслідок російської атаки в Білоцерківському районі пошкоджено скло у квартирі та під’їзді п'ятиповерхівки. Також ліквідована пожежа трав'яного настилу на площі 0,5 га.

Інформація про постраждалих не надходила, критична інфраструктура не пошкоджена.

В Одеському районі Одеської області внаслідок атаки пошкоджено дитсадок, приватний будинок, магазин та авто, повідомив голова ОВА Олег Кіпер. У ДСНС додали, що внаслідок удару авто, магазин та недіюча складська будівля загорілися, пожежу вже ліквідували.

Постраждала одна людина.

Окрім цього, пошкоджена енергетична інфраструктура у передмісті Одеси. Через це близько 500 абонентів перебувають без електроенергії.

Голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак повідомив, що в регіоні знищено близько 15 ворожих дронів.

"Внаслідок атаки інфраструктура понівечена у Павлоградському районі. А ще – у Синельниківському. Там також побиті приватний будинок, гараж і пожежне авто", – зазначив він.

У селі Кам’яна Яруга Чугуївського району Харківської області сталася пожежа площею 1000 кв.м на цивільному підприємстві через влучання "шахеда". Про це повідомив голова ОВА Олег Синєгубов.

У ДСНС регіону зазначили, що внаслідок ворожої атаки пожежа сталася також і в Куп’янському районі.

Пожежа у Чугуївському районі, (Фото: t.me/synegubov)

Внаслідок атаки Росії на Полтавщину 17 березня ввели аварійні відключення електроенергії у Кременчуцькому районі.

Міста Росії також атакували безпілотники. Вибухало у Єйську і палало в Астраханській області.