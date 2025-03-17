Росія вдарила по Україні 174 дронами. Є пошкодження інфраструктури, виникли пожежі
У ввечері 16 березня та в ніч проти 17 березня Росія атакувала Україну 174 дронами різних типів. Силам протиповітряної оборони вдалося збити 90 з них, повідомили в Повітряних Силах України.
Ворог атакував з напрямків міст Орел, Шаталово, Курськ, Брянськ та Приморсько-Ахтарськ ударними БпЛА "шахед" та дронами-імітаторами.
Станом на 09:00 підтверджено збиття 90 дронів різних типів у Харківській, Полтавській, Сумській, Чернігівській, Черкаській, Київській, Кіровоградській, Дніпропетровській, Запорізькій та Одеській областях.
Ще 70 ворожих безпілотників-імітаторів були локаційно втрачені без негативних наслідків.
Внаслідок російської атаки постраждали Одеська, Харківська, Дніпропетровська, Сумська, Чернігівська та Київська області.
У Київській обласній військовій адміністрації повідомили, що внаслідок російської атаки в Білоцерківському районі пошкоджено скло у квартирі та під’їзді п'ятиповерхівки. Також ліквідована пожежа трав'яного настилу на площі 0,5 га.
Інформація про постраждалих не надходила, критична інфраструктура не пошкоджена.
В Одеському районі Одеської області внаслідок атаки пошкоджено дитсадок, приватний будинок, магазин та авто, повідомив голова ОВА Олег Кіпер. У ДСНС додали, що внаслідок удару авто, магазин та недіюча складська будівля загорілися, пожежу вже ліквідували.
Постраждала одна людина.
Окрім цього, пошкоджена енергетична інфраструктура у передмісті Одеси. Через це близько 500 абонентів перебувають без електроенергії.
Голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак повідомив, що в регіоні знищено близько 15 ворожих дронів.
"Внаслідок атаки інфраструктура понівечена у Павлоградському районі. А ще – у Синельниківському. Там також побиті приватний будинок, гараж і пожежне авто", – зазначив він.
У селі Кам’яна Яруга Чугуївського району Харківської області сталася пожежа площею 1000 кв.м на цивільному підприємстві через влучання "шахеда". Про це повідомив голова ОВА Олег Синєгубов.
У ДСНС регіону зазначили, що внаслідок ворожої атаки пожежа сталася також і в Куп’янському районі.
- Внаслідок атаки Росії на Полтавщину 17 березня ввели аварійні відключення електроенергії у Кременчуцькому районі.
- Міста Росії також атакували безпілотники. Вибухало у Єйську і палало в Астраханській області.