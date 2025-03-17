Росію атакували безпілотники: вибухало у Єйську і палало в Астраханській області

Пожежу в Астраханській області губернатор пояснює "уламками", жодних влучань у РФ традиційно не визнають

Єйськ (Фото: wikipedia.org)

У ніч проти 17 березня Росію вчергове атакували безпілотники, зокрема прилітало по Єйську у Краснодарському краї й Астраханській області. Про це повідомляють російські пропагандисти і губернатор.

Пропагандисти РФ, посилаючись на місцевих жителів, пізно ввечері 16 березня написали, що безпілотники атакують Єйськ – було близько 10 вибухів над містом та в акваторії Азовського моря.

Попередньо, дрони летіли у бік військового аеродрому. У кількох районах від звуку спрацювала сигналізація машин, працювала протиповітряна оборона.

Губернатор Краснодарського краю нічого не написав про атаку, натомість зранку привітав зі святом працівників житлово-комунального господарства Кубані.

Губернатор Астраханської області Ігор Бабушкін повідомив, що вночі знову була спроба масованої атаки безпілотників на об'єкти, розташовані на території регіону, зокрема ТЕК.

Робочі зміни заздалегідь евакуювали.

Зайнялася пожежа, але Бабушкін традиційно для російської влади пов’язує її із "уламками". Одну людину ушпиталено.

Ввечері 16 березня Міноборони РФ писало про нібито збиті українські дрони, проте про Краснодарський край і Астраханську область не йшлося.

Так, з 20:25 до 22:20 (з 19:25 до 21:30 по Києву) російська ППО нібито знищила шість безпілотників: три – над територією Волгоградської області, два – над територією Ростовської області, один – над територією Тульської області.