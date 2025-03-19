Россия ударила дронами по Киевской, Сумской и Полтавской областям: попала в дома – фото

Последствия российских ударов по Киевской области 19 марта (Фото: Николай Калашник)

В ночь на 19 марта Россия в очередной раз атаковала Украину беспилотниками, в результате чего пострадали Киевская, Сумская и Полтавская области. Об этом сообщили начальник Киевской областной военной администрации Николай Калашник, Сумская ОВА и исполняющий обязанности начальника Полтавской ОВА Владимир Когут.

В Бучанском районе Киевской области ранение ног получил 60-летний мужчина, его госпитализировали и оказывают помощь. Также в трех населенных пунктах района повреждены и частично разрушены девять частных домов. Горели три таунхауса, которые уже потушили.

Последствия российских ударов по Киевской области (Фото: Николай Калашник)

В Обуховском и Фастовском районах в результате российской атаки горела трава, пожары потушили. В Бориспольском районе поврежден частный дом.

Последствия российских ударов по Киевской области (Фото: Николай Калашник)

В Сумской области ночью вражеский беспилотник упал на крышу больницы в Краснополье. Проводится эвакуация пациентов и работников. Пострадавших нет.

Также в Сумах вечером 18 марта "шахед" попал в областную клиническую больницу. Из-за этого в здании выбило окна. Раненых и погибших нет. Зафиксировано падение БпЛА и в окрестностях Сум, написал городской совет.

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В Полтавской области обломками БпЛА поврежден склад одного из предприятий в Миргородском районе. Горела солома, которую уже потушили. Пострадавших нет.

Последствия падения обломков БпЛА в Полтавской области (Фото: Владимир Когут)

Последствия падения обломков БпЛА в Полтавской области (Фото: Владимир Когут)