Россия ударила дронами по Киевской, Сумской и Полтавской областям: попала в дома – фото
В ночь на 19 марта Россия в очередной раз атаковала Украину беспилотниками, в результате чего пострадали Киевская, Сумская и Полтавская области. Об этом сообщили начальник Киевской областной военной администрации Николай Калашник, Сумская ОВА и исполняющий обязанности начальника Полтавской ОВА Владимир Когут.
В Бучанском районе Киевской области ранение ног получил 60-летний мужчина, его госпитализировали и оказывают помощь. Также в трех населенных пунктах района повреждены и частично разрушены девять частных домов. Горели три таунхауса, которые уже потушили.
В Обуховском и Фастовском районах в результате российской атаки горела трава, пожары потушили. В Бориспольском районе поврежден частный дом.
В Сумской области ночью вражеский беспилотник упал на крышу больницы в Краснополье. Проводится эвакуация пациентов и работников. Пострадавших нет.
Также в Сумах вечером 18 марта "шахед" попал в областную клиническую больницу. Из-за этого в здании выбило окна. Раненых и погибших нет. Зафиксировано падение БпЛА и в окрестностях Сум, написал городской совет.
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В Полтавской области обломками БпЛА поврежден склад одного из предприятий в Миргородском районе. Горела солома, которую уже потушили. Пострадавших нет.
- Вечером 14 марта и в ночь на 15 марта Россия ударила по Украине 178 беспилотниками и двумя ракетами "Искандер". Противовоздушная оборона сбила 130 БпЛА, еще 38 имитаторов локационно потеряно
- Вечером 16 марта и в ночь на 17 марта враг направил против Украины 174 беспилотника. ПВО сбила 90 дронов, а 70 имитаторов локационно потеряли.
- С вечера 17 марта и в ночь на 18 марта РФ атаковала Украину почти 140 БпЛА. Сбиты 63 беспилотника, 64 имитатора локационно потеряны.