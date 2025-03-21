Россия ударила по Украине более 200 дронами, повреждены детский лагерь и дома – фото

Атака Одесской области (Фото: ГСЧС)

Вечером 20 марта и в ночь на 21 марта Россия запустила по Украине 214 дронов разных типов. Силам противовоздушной обороны удалось сбить 114 вражеских дронов, в ряде регионов ликвидируют последствия атаки, сообщили в Воздушных силах Украины.

Оккупанты запускали "шахеды" и дроны-имитаторы из направлений городов Курск, Брянск, Миллерово, Приморско-Ахтарск и Чауда в Крыму.

По состоянию на 09:30 подтверждено сбитвание 114 ударных БпЛА типа Shahed и беспилотников других типов на юге, севере и в центре страны. Еще 81 вражеский беспилотник-имитатор был локационно потерян без негативных последствий.

В результате российской атаки пострадали Одесская, Хмельницкая, Сумская и Киевская области.

Глава Хмельницкой областной военной администрации Сергей Тюрин сообщил, что в регионе было уничтожено шесть "шахедов". В результате атаки повреждено складское помещение одного из предприятий, из-за чего произошел пожар, который уже ликвидирован. Информация о травмированных или погибших не поступала.

В Киевской области — в Броварском и Бориспольском районах — повреждены три частных дома и автомобиль. В домах выбиты окна, иссечены фасады и повреждены крыши, сообщили в ОВА.

⁠В Обуховском районе повреждены автомобиль и гаражное помещение, а в ⁠Фастовском – хозяйственные постройки и металлический навес.

В Одесской области враг ударил по пригороду Одессы и по самому городу, произошли пожары. Кроме того, как сообщили в ГСЧС, российские оккупанты нанесли удар по рекреационной зоне в одном из курортных районов.

Произошло разрушение зданий на территории детского лагеря, не работающего с начала полномасштабного вторжения. Также начался пожар, который спасатели оперативно ликвидировали. Пострадавших нет.

Фото: ГСЧС

Фото: ГСЧС

В Сумской области оккупанты в ночь с 20 на 21 марта нанесли три удара по одной из громад Сумского района. В результате попаданий возникли пожары и разрушения, сообщили спасатели.

Очаги горения на трех локациях были ликвидированы, а территории, по которым наносились удары, – обследованы. В результате вражеской атаки повреждены жилые и дачные дома, транспортные средства.

Фото: ГСЧС

21 марта враг сбросил КАБы на Запорожский район. Известно о шести пострадавших, загорелись пожары.

Президент Чехии находился в Одессе во время российской атаки дронами.