Россия ударила "шахедами" по Одессе и пригороду: фото и видео разрушений и пожаров

В результате массированной российской атаки на Одессу пострадали подростки, вспыхнули масштабные пожары

Последствия ударов БпЛА по Одесскому району 20 марта (Фото: ГСЧС Одесщины)

Вечером 20 марта Россия массированно ударила дронами по Одессе и пригороду. Повреждены здания, есть пострадавшие и аварийные отключения света. Об этом сообщили начальник Одесской областной военной администрации Олег Кипер, Госслужба по чрезвычайным ситуациям и мэр города Геннадий Труханов.

Следите за проверенными новостями теперь и в WhatsApp

Оккупанты били по областному центру и Одесскому району. Есть повреждения гражданской инфраструктуры, в том числе жилой многоэтажки, торгового центра, магазинов, автомобилей.

В трех локациях начались масштабные пожары. Также есть локальные аварийные отключения электроэнергии в Приморском, Пересыпском и Киевском районах Одессы.

По данным спасателей, пострадали трое подростков.

В ночь на 8 марта Россия нанесла массированный удар дронами по Одессе. Из-за этого в городе случились пожары.

В ночь на 11 марта в Одессе из-за атаки российских беспилотников загорелись жилой дом, склад детских игрушек и резервуар с горючим.

В ночь на 17 марта в Одесском районе в результате атаки БпЛА повреждены детсад, частный дом, магазин и авто.