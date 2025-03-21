Росія вгатила "шахедами" по Одесі та передмістю: фото і відео руйнувань та пожеж

Наслідки ударів БпЛА по Одеському району 20 березня (Фото: ДСНС Одещини)

Ввечері 20 березня Росія масовано вдарила дронами по Одесі та передмістю. Пошкоджено будівлі, є постраждалі та аварійні відключення світла. Про це повідомили начальник Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер, Держслужба з надзвичайних ситуацій та мер міста Геннадій Труханов.

Окупанти били по обласному центру та Одеському району. Є пошкодження цивільної інфраструктури, зокрема житлової багатоповерхівки, торгового центру, магазинів, автівок.

У трьох локаціях почалися масштабні пожежі. Також є локальні аварійні відключення електроенергії у Приморському, Пересипському та Київському районах Одеси.

За даними рятувальників, постраждали троє підлітків.

У ніч проти 8 березня Росія завдала масованого удару дронами по Одесі. Через це у місті стались пожежі.

У ніч проти 11 березня в Одесі через атаку російських безпілотників загорілись житловий будинок, склад дитячих іграшок та резервуар з пальним.

У ніч проти 17 березня в Одеському районі внаслідок атаки БпЛА пошкоджено дитсадок, приватний будинок, магазин та авто.