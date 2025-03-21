Росія вдарила по Україні понад 200 дронами, пошкоджено дитячий табір та будинки – фото

Через атаки в регіонах виникли пожежі, які вдалося оперативно загасити

Атака Одеської області (Фото: ДСНС)

Ввечері 20 березня та в ніч проти 21 березня Росія запустила по Україні 214 дронів різних типів. Силам протиповітряної оборони вдалося збити 114 ворожих дронів, в кількох регіонах ліквідовують наслідки атаки, повідомили в Повітряних силах України.

Окупанти запускали "шахеди" та дрони-імітатори із напрямків міст Курськ, Брянськ, Міллерово, Приморсько-Ахтарськ та Чауда в Криму.

Станом на 09:30 підтверджено збиття 114 ударних БпЛА типу Shahed та безпілотників інших типів на півдні, півночі та в центрі країни. Ще 81 ворожий безпілотник-імітатор був локаційно втрачений без негативних наслідків.

Внаслідок російської атаки постраждали Одеська, Хмельницька, Сумська та Київська області.

Голова Хмельницької обласної військової адміністрації Сергій Тюрин повідомив, що в регіоні було знищено шість "шахедів". Внаслідок атаки пошкоджено складське приміщення одного з підприємств, через що сталася пожежа, яку вже ліквідовано. Інформація про травмованих чи загиблих не надходила.

У Київській області — у Броварському та Бориспільському районах — пошкоджено три приватних будинки та автомобіль. У будинках вибиті вікна, посічені фасади та пошкоджені дахи, повідомили в ОВА.

⁠В Обухівському районі пошкоджені автомобіль та гаражне приміщення, у ⁠Фастівському – господарчі будівлі та металевий навіс.

В Одеській області ворог вдарив по передмістю Одеси та по самому місту, сталися пожежі. Окрім цього, як повідомили у ДСНС, російські окупанти завдали удару по рекреаційній зоні в одному з курортних районів.

Сталося руйнування будівель на території дитячого табору, який не працює з початку повномасштабного вторгнення. Також зайнялася пожежа, яку рятувальники оперативно ліквідували. Постраждалих немає.

Фото: ДСНС

Фото: ДСНС

У Сумській області окупанти в ніч з 20 на 21 березня завдавали три удари по одній з громад Сумського району. Внаслідок влучань виникли пожежі та руйнування, повідомили рятувальники.

Осередки горіння на трьох локаціях було ліквідовано, а території, по яких завдавалися удари, – обстежено. Внаслідок ворожої атаки пошкоджено житлові та дачні будинки, транспортні засоби.

Фото: ДСНС

21 березня ворог скинув КАБи на Запорізький район. Відомо про шістьох постраждалих, зайнялися пожежі.

Президент Чехії перебував в Одесі під час російської атаки дронами.