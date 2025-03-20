Патрульна поліція опублікувала відео наймасованішої дронової атаки Росії по Кропивницькому, що відбулася вночі 20 березня.

Долучайтесь до нас на Facebook та беріть участь в дискусіях

Правоохоронці зауважили, що уже після першого прильоту патрульні прибули на місце події та перекрили під’їзди до території, яка була під обстрілами.

"Коли вибухи тимчасово затихали і з’являлася можливість проводити евакуацію, ми будинок за будинком, квартира за квартирою перевіряли, чи не було серед руїн поранених, а також якнайшвидше вивозили місцевих мешканців", – розповіли в поліції.

Ввечері 20 березня відомо про 14 постраждалих, зокрема чотирьох дітей, повідомляє Укрінформ із посиланням на міську раду Кропивницького.

Через атаку пошкоджено 70 приватних та 17 багатоквартирних будинків.