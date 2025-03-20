Росія вдарила по Україні 171 дроном, серед постраждалих діти
У ніч проти 20 березня Росія запустила по Україні 171 дрон різного типу. Силам протиповітряної оборони вдалося збити 75 ворожих БпЛА, зараз ліквідують наслідки атаки, повідомили в Повітряних Силах України.
Росія запускала "шахеди" й безпілотники-імітатори з напрямків: Орел, Шаталово, Міллерово, Приморсько-Ахтарськ і Чауда у Криму.
Станом на 08:30 підтверджено збиття 75 ударних БпЛА типу Shahed і безпілотників інших типів у Харківській, Полтавській, Сумській, Чернігівській, Черкаській, Київській, Житомирській, Вінницькій, Кіровоградській, Дніпропетровській, Запорізькій та Херсонській областях.
Ще 63 ворожі безпілотники-імітатори були локаційно втрачені без негативних наслідків.
Унаслідок російської атаки постраждали Кіровоградська, Сумська та Донецька області.
У Кропивницькому внаслідок наймасованішої атаки дронів загиблих немає. Поранення отримали 10 людей, серед них чотири дитини. За даними ДСНС, пошкоджені житлові будинки у декількох районах: вибиті вікна, зруйновані балкони й пошкоджені опорні конструкції.
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