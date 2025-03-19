Росія вдарила по залізниці на Дніпропетровщині: трьох людей поранено

Росія вдарила по залізниці на Дніпропетровщині: трьох людей пораненодоповнено
Російські окупаційні війська вдень 19 березня завдали ракетного удару по Кам'янському району Дніпропетровської області. Про це повідомив очільник обласної військової адміністрації Сергій Лисак.
За його словами, унаслідок ворожого удару троє осіб зазнали поранень, одна людина – у важкому стані.
"Всі деталі щодо руйнувань, які залишила по собі атака, з’ясовуємо", – додав Лисак.
ДОПОВНЕНО о 17:46. У пресслужбі Укрзалізниці повідомили, що удар прийшовся по залізниці Дніпропетровської області, росіяни використали балістичну ракету. Поранено чотирьох залізничників, з них двоє – у тяжкому стані. Їм надається медична допомога.
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- Вранці 18 березня російські окупаційні війська атакували Київ ударними безпілотниками. Було зафіксовано падіння уламків на території школи.