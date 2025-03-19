Росія вдарила по залізниці на Дніпропетровщині: трьох людей поранено

Сергій Лисак (Фото: Facebook чиновника)

Російські окупаційні війська вдень 19 березня завдали ракетного удару по Кам'янському району Дніпропетровської області. Про це повідомив очільник обласної військової адміністрації Сергій Лисак.

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За його словами, унаслідок ворожого удару троє осіб зазнали поранень, одна людина – у важкому стані.

"Всі деталі щодо руйнувань, які залишила по собі атака, з’ясовуємо", – додав Лисак.

ДОПОВНЕНО о 17:46. У пресслужбі Укрзалізниці повідомили, що удар прийшовся по залізниці Дніпропетровської області, росіяни використали балістичну ракету. Поранено чотирьох залізничників, з них двоє – у тяжкому стані. Їм надається медична допомога.