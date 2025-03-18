У Києві працювала ППО: уламки дрона впали на території школи
Полювання на ''шахеди'' (Фото: Володимир Зеленський)

Вранці 18 березня російські окупаційні війська атакували Київ ударними безпілотниками. Зафіксовано падіння уламків на території навчального закладу, повідомив мер Віталій Кличко.

"За попередньою інформацією, в Деснянському районі столиці зафіксовано падіння уламків на території школи. Екстрені служби прямують на місце", – йдеться у дописі міського голови.

Раніше, о 09:02, у Києві було оголошено повітряну тривогу через ворожі безпілотники. 

За даними очільника Київської міської військової адміністрації Тимура Ткаченка, уламки впали на території школи по вулиці Путивльська. На відкритій місцевості сталося займання, учні під час тривоги перебували в укритті.

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