У Києві працювала ППО: уламки дрона впали на території школи

На відкритій місцевості сталося займання, учні під час тривоги перебували в укритті, заявила місцева влада

Полювання на ''шахеди'' (Фото: Володимир Зеленський)

Вранці 18 березня російські окупаційні війська атакували Київ ударними безпілотниками. Зафіксовано падіння уламків на території навчального закладу, повідомив мер Віталій Кличко.

"За попередньою інформацією, в Деснянському районі столиці зафіксовано падіння уламків на території школи. Екстрені служби прямують на місце", – йдеться у дописі міського голови.

Раніше, о 09:02, у Києві було оголошено повітряну тривогу через ворожі безпілотники.

За даними очільника Київської міської військової адміністрації Тимура Ткаченка, уламки впали на території школи по вулиці Путивльська. На відкритій місцевості сталося займання, учні під час тривоги перебували в укритті.

Внаслідок атаки Росії на Полтавщину 17 березня ввели аварійні відключення електроенергії у Кременчуцькому районі.

У ніч проти 18 березня Росія завдала ударів по об'єктах інфраструктури в Дніпропетровській та Запорізькій областях, вони зазнали пошкоджень.