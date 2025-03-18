Росія вдарила по інфраструктурних об'єктах у Дніпропетровській та Запорізькій областях

У Запорізькій області внаслідок ворожої атаки деякі будинки залишились без світла і води

Безпілотник "Шахед" (Фото: depositphotos.com)

Ввечері 17 березня Росія завдала ударів по об'єктах інфраструктури в Дніпропетровській та Запорізькій областях, вони зазнали пошкоджень. Про це повідомили начальники Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак та Запорізької ОВА Іван Федоров.

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Через атаку безпілотників пошкоджено інфраструктурний об'єкт у Дніпровському районі. На ньому виникла пожежа, яку Лисак назвав сильною. Про постраждалих інформації немає.

У Запорізькій області внаслідок ворожої атаки пошкоджено об'єкт критичної інфраструктури в одній з прифронтових громад. Внаслідок цього понад 3000 абонентів залишились без електрики та в трьох селах зникла вода.

У ніч проти 14 березня 2025 року Росія атакувала Україну безпілотниками, але меншою кількістю, ніж у дні перед цим. Ворог запустив 27 дронів, тоді як напередодні було 117.

Ввечері 14 березня та в ніч проти 15 березня росіяни вдарили по Україні 178 БпЛА та двома ракетами "Іскандер". Протиповітряній обороні вдалося збити 130 безпілотників, ще 38 імітаторів локаційно втрачено

Ввечері 16 березня та в ніч проти 17 березня ворог скерував проти України 174 дрони. ППО збила 90 безпілотників, а 70 імітаторів локаційно втратили.