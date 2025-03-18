Россия ударила по инфраструктурным объектам в Днепропетровской и Запорожской областях

В Запорожской области в результате вражеской атаки некоторые дома остались без света и воды

Беспилотник "Шахед" (Фото: depositphotos.com)

Вечером 17 марта Россия нанесла удары по объектам инфраструктуры в Днепропетровской и Запорожской областях, они получили повреждения. Об этом сообщили начальники Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак и Запорожской ОВА Иван Федоров.

Из-за атаки беспилотников поврежден инфраструктурный объект в Днепровском районе. На нем возник пожар, который Лысак назвал сильным. О пострадавших информация отсутствует.

В Запорожской области в результате вражеской атаки поврежден объект критической инфраструктуры в одной из прифронтовых общин. В результате более 3000 абонентов остались без электричества и в трех селах прекратилось водоснабжение.

В ночь на 14 марта 2025 года Россия атаковала Украину беспилотниками, но меньшим количеством, чем в дни перед этим. Враг запустил 27 дронов, тогда как накануне было 117.

Вечером 14 марта и в ночь на 15 марта россияне ударили по Украине 178 БпЛА и двумя ракетами "Искандер". Противовоздушной обороне удалось сбить 130 беспилотников, еще 38 имитаторов локационно потеряно

Вечером 16 марта и в ночь на 17 марта враг направил против Украины 174 дрона. ПВО сбила 90 беспилотников, а 70 имитаторов локационно потеряли.