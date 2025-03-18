В Киеве работала ПВО: обломки дрона упали на территории школы
Утром 18 марта российские оккупационные войска атаковали Киев ударными беспилотниками. Зафиксировано падение обломков на территории учебного заведения, сообщил мэр Виталий Кличко.
"По предварительной информации, в Деснянском районе столицы зафиксировано падение обломков на территории школы. Экстренные службы направляются на место", – говорится в сообщении городского головы.
Ранее, в 09:02, в Киеве была объявлена воздушная тревога из-за вражеских беспилотников.
По данным главы Киевской городской военной администрации Тимура Ткаченко, обломки упали на территории школы по улице Путивльская. На открытой местности произошло возгорание, учащиеся во время тревоги находились в укрытии.
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