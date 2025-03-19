Россия ударила по Днепропетровской области: три человека ранены
Сергей Лысак (Фото: Facebook чиновника)

Российские оккупационные войска днем 19 марта нанесли ракетный удар по Каменскому району Днепропетровской области. Об этом сообщил глава областной военной администрации Сергей Лысак.

По его словам, в результате вражеского удара три человека получили ранения, один – в тяжелом состоянии.

"Все детали по разрушениям, которые оставила после себя атака, выясняем", – добавил Лысак.

Тем временем президент США Дональд Трамп проводит телефонный разговор с украинским коллегой Владимиром Зеленским.

  • В ночь на 18 марта 2025 года Россия нанесла удары по объектам инфраструктуры в Днепропетровской и Запорожской областях, они получили повреждения.
  • Утром 18 марта российские оккупационные войска атаковали Киев ударными беспилотниками. Было зафиксировано падение обломков на территории школы.
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