Россия ударила по Днепропетровской области: три человека ранены
Российские оккупационные войска днем 19 марта нанесли ракетный удар по Каменскому району Днепропетровской области. Об этом сообщил глава областной военной администрации Сергей Лысак.
По его словам, в результате вражеского удара три человека получили ранения, один – в тяжелом состоянии.
"Все детали по разрушениям, которые оставила после себя атака, выясняем", – добавил Лысак.
Тем временем президент США Дональд Трамп проводит телефонный разговор с украинским коллегой Владимиром Зеленским.
- В ночь на 18 марта 2025 года Россия нанесла удары по объектам инфраструктуры в Днепропетровской и Запорожской областях, они получили повреждения.
- Утром 18 марта российские оккупационные войска атаковали Киев ударными беспилотниками. Было зафиксировано падение обломков на территории школы.